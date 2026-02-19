В обмінниках просів курс купівлі: яку валюту здавати зараз невигідно

У четвер, 19 лютого, офіційний курс долара становить 43,29 гривні, тоді як євро – 51,25 гривні. Ціна в обмінниках продовжує дещо коливатися, тож не всю валюту наразі вигідно здавати.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 19 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (-5 копійок), а продаж по 43,54 гривні (-1 копійка).

(-5 копійок), а продаж по (-1 копійка). Купівля євро проходить по 50,80 гривні (-20 копійок), а продаж – по 51,56 гривні (-4 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,28 гривні (+1 копійка), а продати – по 43,31 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продати – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,30 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,47 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,55 гривні (без змін), а продають – по 43,40 гривні (+3 копійки).

(без змін), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 50,90 гривні (-25 копійок), а продають – по 51,60 гривні (-17 копійок).

Що буде з курсом долара далі?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що зазвичай покращення балансу валютного ринку розпочинається наприкінці лютого, зокрема через пожвавлення експорту.

Однак цьогоріч зима "нестандартна", тож сезон підготовки аграріїв до посівної може зміститися на березень або ж навіть пізніший термін. Водночас це не заважатиме можливому переходу до помірного зміцнення гривні.

Нацбанк зі свого боку, ймовірно, надалі утримуватиме курс долара в поточному коридорі режимом "керованої гнучкості".