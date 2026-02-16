Початок тижня з новим курсом: чи вигідно зараз купувати долар в обмінниках

У понеділок, 16 лютого, офіційний курс долара становить 43,10 гривні, тоді як євро – 51,12 гривні. Ціна на готівку в банках та на чорному ринку на початку тижня також дещо змінилася.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 16 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,85 гривні (-1 копійка), а продаж по 43,40 гривні (+3 копійки).

Купівля євро проходить по 50,80 гривні (-12 копійок), а продаж – по 51,50 гривні (без змін).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,20 гривні , а продати – по 43,22 гривні .

Натомість купівля євро проходить по 51,35 гривні, а продаж – по 51,50 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,95 гривні (+95 копійок), а продають – по 43,40 гривні (+25 копійок).

Євро купують по 51,20 гривні (+20 копійок), а продають – по 51,70 гривні (+10 копійок).

Що буде з курсом валют цього тижня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що з 16 по 22 лютого курс долара періодично може перетинати позначку в 43 гривні.

Загалом ситуація на валютному ринку залишатиметься в напрямі тенденцій кінця січня – початку лютого, тож йдеться про відносну стабільність, зокрема через режим "керованої гнучкості" Нацбанку.

Натомість курс євро залежатиме від торгів у парі з доларом на світових ринках. І попри доволі мінливу ситуацію, істотних змін у співвідношенні цих валют не прогнозують.