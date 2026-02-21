Курс долара на вихідних: чи вигідно українцям іти в обмінники
- Офіційний курс долара – 43,27 гривні, євро – 50,91 гривні.
- У банках купівля долара коштує 43,05 гривні, продаж – 43,52 гривні; купівля євро – 50,67 гривні, продаж – 51,41 гривні.
Уже в понеділок, 23 лютого, офіційний курс долара становитиме 43,27 гривні, тоді як євро – 50,91 гривні. Однак у вихідні ціна на валюту в обмінниках і банках дещо інша.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 21 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,05 гривні (без змін), а продаж по 43,52 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро проходить по 50,67 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,41 гривні (+8 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,30 гривні (+2 копійки), а продати – по 43,30 гривні (+1 копійка).
- Натомість купівля євро проходить по 51,24 гривні (+10 копійок), а продаж – по 51,42 гривні (+12 копійок).
Який курс в обмінниках?
- За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42 гривні (-55 копійок), а продають – по 43,25 гривні (-15 копійок).
- Євро купують по 50,10 гривні (-50 копійок), а продають – по 51,60 гривні (+10 копійок).
Що відбувається з курсом валют?
Нагадаємо, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий попереджав, що курс долара в цей період періодично перетинатиме позначку в 43 гривні.
Однак чинником його стабільності залишатиметься запроваджений Нацбанком режим "керованої гнучкості", що допомагає тримати баланс між попитом і пропозицією валюти на ринку.
Курс євро в Україні традиційно залежить від торгів у парі з доларом. Водночас, попри напружену ситуацію, значних змін у їх співвідношенні не прогнозують.