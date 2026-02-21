Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 21 февраля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,05 гривны (без изменений), а продажа по 43,52 гривны (+2 копейки).

Покупка евро проходит по 50,67 гривны (-3 копейки), а продажа – по 51,41 гривны (+8 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар на черном рынке можно в среднем по 43,30 гривны (+2 копейки), а продать – по 43,30 гривны (+1 копейка).

Зато покупка евро проходит по 51,24 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,42 гривны (+12 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42 гривны (-55 копеек), а продают – по 43,25 гривны (-15 копеек).

Евро покупают по 50,10 гривны (-50 копеек), а продают – по 51,60 гривны (+10 копеек).

Что происходит с курсом валют?

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупреждал, что курс доллара в этот период периодически будет пересекать отметку в 43 гривны.

Однако фактором его стабильности будет оставаться введенный Нацбанком режим "управляемой гибкости", что помогает держать баланс между спросом и предложением валюты на рынке.

Курс евро в Украине традиционно зависит от торгов в паре с долларом. В то же время, несмотря на напряженную ситуацию, значительных изменений в их соотношении не прогнозируют.