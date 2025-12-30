Валюти здорожчали майже всюди: що з ціною долара в обмінниках

В банках та на чорному ринку, як і у попередній день, вартість долара та євро при купівлі та продажу росте, зокрема євро вже перетнуло позначку в 50 гривень в банках. Натомість в обмінниках при обміні долар втрачає ціну.

Який курс валют у банках? Станом на ранок 30 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,95 гривні (+10 копійок проти 29 грудня) та продаж по 42,45 гривні (+15 копійок). Дивіться також Яким буде курс валют після новорічних свят: прогноз на січень 2026 року Купівля євро проходить по 49,40 гривні (+10 копійок), продаж – по 50,05 гривні (+10 копійок). Що з вартістю валют на чорному ринку? Купити долар можна в середньому по 42,39 гривні (+8 копійок), а продати по 42,33 гривні (+3 копійки).

(+8 копійок), а продати по (+3 копійки). Купівля євро по 49,90 гривні (+16 копійок), а продаж по 50,01 гривні (+5 копійок). По скільки курс в обмінниках? Долари купують у середньому по: 41,76 гривні (-12 копійок), а продають по 42,45 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(-12 копійок), а продають по (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 49,48 гривні (-9 копійок), а продають по 50,16 гривні (+6 копійок). По скільки буде долар та євро на початку січня? Банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий прогнозує, що у період з 29 грудня по 4 січня попит на валюту перевищуватиме пропозицію лише на 10 – 15%, що вважається прийнятним рівнем для стабільного ринку. За його словами, такий помірний дисбаланс не спричинить істотного ажіотажу чи паніки серед гравців ринку.

На початку 2026 року офіційний курс долара очікується у межах 41,8 – 42,4 гривні, а євро – близько 49 – 49,6 гривні. Лєсовий зазначає, що такі коливання свідчать про доволі стабільний валютний ринок без різких стрибків курсу.

Нацбанк продовжить регулювати валютний ринок режимом керованої гнучкості та інтервенціями для згладжування коливань, що допоможе уникнути значних курсових потрясінь.