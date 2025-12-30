Укр Рус
30 грудня, 10:15
3

Валюти здорожчали майже всюди: що з ціною долара в обмінниках

Валерія Городинська
Основні тези

В банках та на чорному ринку, як і у попередній день, вартість долара та євро при купівлі та продажу росте, зокрема євро вже перетнуло позначку в 50 гривень в банках. Натомість в обмінниках при обміні долар втрачає ціну.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 30 грудня, як повідомив 24 Канал із посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,95 гривні (+10 копійок проти 29 грудня) та продаж по 42,45 гривні (+15 копійок).

  • Купівля євро проходить по 49,40 гривні (+10 копійок), продаж – по 50,05 гривні (+10 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 42,39 гривні (+8 копійок), а продати по 42,33 гривні (+3 копійки).
  • Купівля євро по 49,90 гривні (+16 копійок), а продаж по 50,01 гривні (+5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 41,76 гривні (-12 копійок), а продають по 42,45 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 49,48 гривні (-9 копійок), а продають по 50,16 гривні (+6 копійок).

По скільки буде долар та євро на початку січня?

  • Банкір з Глобус банку Тарас Лєсовий прогнозує, що у період з 29 грудня по 4 січня попит на валюту перевищуватиме пропозицію лише на 10 – 15%, що вважається прийнятним рівнем для стабільного ринку. За його словами, такий помірний дисбаланс не спричинить істотного ажіотажу чи паніки серед гравців ринку.

  • На початку 2026 року офіційний курс долара очікується у межах 41,8 – 42,4 гривні, а євро – близько 49 – 49,6 гривні. Лєсовий зазначає, що такі коливання свідчать про доволі стабільний валютний ринок без різких стрибків курсу. 

  • Нацбанк продовжить регулювати валютний ринок режимом керованої гнучкості та інтервенціями для згладжування коливань, що допоможе уникнути значних курсових потрясінь.