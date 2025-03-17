Скільки коштує долар в обмінниках і банках

Долар за вихідні несуттєво змінився в банках, а в обмінниках показав, як ріст, так і спад при купівлі та продажу. Водночас євро ж подорожчало в обмінниках та на чорному ринку.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,27 гривні (+2 копійки проти 14 березня) та продаж по 41,82 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро проходить по 44,90 гривні (+8 копійок), продаж – по 45,45 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,57 гривні (-3 копійки), а продати по 41,54 гривні (-10 копійок).

(-3 копійки), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 45,10 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,24 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують у середньому по: 41,06 гривні (-7 копійок), а дають по 41,68 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(-7 копійок), а дають по (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 45,10 гривні (+31 копійка), а продають по 45,42 гривні (+6 копійок).

Які курси будуть цього тижня

Як спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, впродовж цього тижня на валютному ринку долар перебуватиме в діапазоні від 41,40 гривні до 42 гривень. Водночас євро становитиме від 44,50 гривні до 45,50 гривні.

Таким чином, Лєсовий додає, що суттєвих змін не варто очікувати. Крім того, за останній місяць гривня щодо долара зміцнилася.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що протягом січня – лютого офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4% – з 42,02 гривні до 41,43 гривні за долар.

Зауважте! Теперішні торгівельні війни, які спричинені новою політикою Трампа, посилюють внутрішню інфляцію в США. За таких обставин можна очікувати "просідання" курсу долара.