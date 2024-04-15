Валюта росте: який офіційний курс встановив Нацбанк після вихідних

Офіційний курс долара виріс на 23 копійки проти п'ятниці минулого тижня. Євро трішки подешевшало, однак ціна поки тримається нижче, ніж 42 гривні за валюту.

Офіційний курс 15 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,39 гривні за долар. Вартість долара виросла на 23 копійки проти 12 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,96 гривні, що на 5 копійок менше, ніж минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 16 квітня:

долар – 39,57 гривні,

євро – 42,16 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 15 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,15 гривні, а продаж – 39,60 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,22 гривні , а продаж – 39,68 гривні .

: купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 39,45 гривні, а продаж – 39,55 гривні.

Яким буде офіційний курс перед Великоднем

Як розповів керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій, на найближчі місяці офіційний курс долара може бути в діапазоні 39 – 39,5 гривні за долар.

За словами Паращія, подальше падіння курсу гривні нижче позначки 39 за долар Нацбанк буде обмежувати.

З'явиться тренд на послаблення гривні. Це відповідатиме курсовій стратегії Національного банку,

– каже Олександр Паращій.

Відомо, що середній офіційний курс гривні протягом 2024 року прогнозується на рівні 39 гривень за долар.

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