Долар підскочив: скільки зараз коштують 8 тисяч у гривні
- На початку 2026 року курс долара зростає до 42,71 гривні, що робить 8 тисяч доларів вартими 341 724 гривень за офіційним курсом.
- В українських банках 8 тисяч доларів коштують від 341 200 гривень при купівлі до 346 тисяч гривень при продажу.
На початку 2026 року курс американської валюти зростає і вже наближається до позначки 43 гривні за долар. Тому у січні 8 тисяч доларів уже коштують понад 340 тисяч гривень.
Яка ціна 8 тисяч доларів у банках?
За останні три дні офіційний курс долара побив свій історичний максимум і станом на 8 січня сягнув 42,71 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк України.
У підсумку 8 тисяч доларів наразі коштують більше, ніж наприкінці 2025–го. За офіційним курсом, ця сума наразі коштує 341 724 гривні.
Водночас у четвер українські банки встановили різну ціну на долар. В середньому по країні американська валюта торгувалася:
- купівля у банках склала 42,65 гривні за долар;
- продаж банки проводили по 43,25 гривні за долар.
Таким чином, за середнім банківським курсом ціна 8 тисяч доларів у цей день становила:
- купівля – 341 200 гривень;
- продаж – 346 тисяч гривень.
Зауважте! Вже завтра 8 тисяч доларів будуть коштувати дорожче. Офіційний курс на 9 січня встановили на рівні 42,99 гривні за долар. Отож ціна цієї суми зросте до 343 920 гривень.
Яка ціна 8 тисяч на чорному ринку?
Удень 8 січня на чорному ринку в Україні долар торгувався так:
- купівля американської валюти становила 43,20 гривні за долар в середньому;
- продаж вартував в середньому близько 43,40 гривні за долар.
Відповідно 8 тисяч доларів на чорному ринку коштували дорожче на чорному ринку, ніж у банках:
- купівля такої суми сягнула 345 600 гривень;
- продаж був ще більшим – 347 200 гривень.
Яка ціна 8 тисяч в обмінниках?
Свої розцінки на долар виставили українські обмінники. 8 січня, за даними finance.ua, у середньому обмінні пункти просили:
- за купівлю – 42,55 гривні за долар;
- за продаж – 43,42 гривні за долар.
Тобто цього дня 8 тисяч доларів в обмінниках торгувалися:
- при купівлі – 340 400 гривень;
- при продажі – 347 360 гривень.
Варто знати! Європейська валюта наразі дорожча за американську. Офіційний курс євро 8 січня був встановлений 49,92 гривні. Тож 8 тисяч євро коштують 399 360 гривень.
Який курс прогнозують надалі?
Наразі Національний банк і надалі працює в режимі "керованої гнучкості", утримуючи ситуацію на валютному ринку передбачуваною та стримуючи різкі коливання курсу в установлених межах. За таких умов роль регулятора залишається ключовою для збереження стабільності.
Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 каналу спрогнозував, що позначка у 43 гривні за долар є питанням найближчого часу, хоча різкого стрибка курсу не очікується.
Експерт також зазначає, що січень традиційно відкриває період поступового балансування попиту та пропозиції на валютному ринку, пік якого зазвичай припадає на кінець місяця та першу половину лютого.