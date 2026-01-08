Укр Рус
8 січня, 20:04
4

Долар підскочив: скільки зараз коштують 8 тисяч у гривні

Ірина Гайдук
Основні тези
  • На початку 2026 року курс долара зростає до 42,71 гривні, що робить 8 тисяч доларів вартими 341 724 гривень за офіційним курсом.
  • В українських банках 8 тисяч доларів коштують від 341 200 гривень при купівлі до 346 тисяч гривень при продажу.

На початку 2026 року курс американської валюти зростає і вже наближається до позначки 43 гривні за долар. Тому у січні 8 тисяч доларів уже коштують понад 340 тисяч гривень.

Яка ціна 8 тисяч доларів у банках? 

За останні три дні офіційний курс долара побив свій історичний максимум і станом на 8 січня сягнув 42,71 гривні, передає 24 Канал з посиланням на Нацбанк України

У підсумку 8 тисяч доларів наразі коштують більше, ніж наприкінці 2025–го. За офіційним курсом, ця сума наразі коштує 341 724 гривні

Водночас у четвер українські банки встановили різну ціну на долар. В середньому по країні американська валюта торгувалася: 

  • купівля у банках склала 42,65 гривні за долар;
  • продаж банки проводили по 43,25 гривні за долар. 

Таким чином, за середнім банківським курсом ціна 8 тисяч доларів у цей день становила: 

  • купівля – 341 200 гривень;
  • продаж – 346 тисяч гривень. 

Зауважте! Вже завтра 8 тисяч доларів будуть коштувати дорожче. Офіційний курс на 9 січня встановили на рівні 42,99 гривні за долар. Отож ціна цієї суми зросте до 343 920 гривень. 

Яка ціна 8 тисяч на чорному ринку? 

Удень 8 січня на чорному ринку в Україні долар торгувався так:

  • купівля американської валюти становила 43,20 гривні за долар в середньому;
  • продаж вартував в середньому близько 43,40 гривні за долар. 

Відповідно 8 тисяч доларів на чорному ринку коштували дорожче на чорному ринку, ніж у банках: 

  • купівля такої суми сягнула 345 600 гривень;
  • продаж був ще більшим – 347 200 гривень. 

Яка ціна 8 тисяч в обмінниках? 

Свої розцінки на долар виставили українські обмінники. 8 січня, за даними finance.ua, у середньому обмінні пункти просили: 

  • за купівлю – 42,55 гривні за долар;
  • за продаж – 43,42 гривні за долар.

Тобто цього дня 8 тисяч доларів в обмінниках торгувалися:

  • при купівлі – 340 400 гривень;
  • при продажі – 347 360 гривень. 

Варто знати! Європейська валюта наразі дорожча за американську. Офіційний курс євро 8 січня був встановлений 49,92 гривні. Тож 8 тисяч євро коштують 399 360 гривень. 

Який курс прогнозують надалі? 

  • Наразі Національний банк і надалі працює в режимі "керованої гнучкості", утримуючи ситуацію на валютному ринку передбачуваною та стримуючи різкі коливання курсу в установлених межах. За таких умов роль регулятора залишається ключовою для збереження стабільності.

  • Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 каналу спрогнозував, що позначка у 43 гривні за долар є питанням найближчого часу, хоча різкого стрибка курсу не очікується. 

  • Експерт також зазначає, що січень традиційно відкриває період поступового балансування попиту та пропозиції на валютному ринку, пік якого зазвичай припадає на кінець місяця та першу половину лютого.