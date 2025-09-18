Гривня укріпилась: як рішення ФРС США вплинуло на ринок валют в Україні
- Федеральна резервна система США знизила процентну ставку, що послабило долар на світовому ринку.
- Курс гривні укріпився щодо курсу долара, але ослабла щодо євро через зміну курсу пари долар-євро.
Рішенням ФРС щодо зниження процентної ставки стало глобальною зміною, зокрема щодо інвестицій. Втім наслідки цього рішення, а саме послаблення долара у світі, також позначилися і на позиціях гривні.
Що відбувається з курсом гривні?
У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман заявив, що на ринку валют в Україні долар вже трохи просів, а гривня укріпилася.
Натомість щодо ситуації з євро, то гривня ослабла щодо європейської валюти, але це відбулося через те, що змінився курс пари долар-євро.
Зміни курсів між доларом та гривнею та євро ми побачили вже, по суті, вчора-позавчора, бо рішення щодо ставки ФРС було зрозуміле завчасно. Крім того, воно вже відобразилося на курсі валют.
Річ у тім, що Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів. Тепер її діапазон становить 4 – 4,25%.
Водночас з таким зниженням американська валюта, як правило, також слабшає стосовно інших валют. А відповідно, це впливає на прибутки інвесторів.
Чим важлива процентна ставка США
Вона є одним із головним інструментом, яким ФРС може регулювати економіку США. Саме завдяки ставці, банки позичають гроші один одному на певний термін.
Яка зараз ціна на валюти?
В банках, станом на ранок 18 вересня, купівля долара коштувала в середньому по 41 гривень, а продаж по 41,50 гривні. Натомість купівля євро проходить по 48,45 гривні, а продаж – по 49,25 гривні, що суттєво більше, аніж вчора.
На чорному ринку купити долар можна в середньому по 41,33 гривні, продати – по 41,37 гривні, що вказує на несуттєвих зміна проти попередніх показників. Також, купівля євро по 48,70 гривні, а продаж по 48,90 гривні.
Обмінники долари купують у середньому по: 40,55 гривні, де відбувся спад ціни порівняно з 17 вересням, а продають по 41,45 гривні. Євро ж купують по 47,75, а продають по 49,30 гривні.
За даними НБУ, сьогодні офіційний курс долара становить 41,19 гривні, що нижче від показника на початку робочого тижня. Натомість офіційний курс євро складає 48,77 гривні, що на майже 40 копійок нижче від ціни на початку робочого тижня.