Рішенням ФРС щодо зниження процентної ставки стало глобальною зміною, зокрема щодо інвестицій. Втім наслідки цього рішення, а саме послаблення долара у світі, також позначилися і на позиціях гривні.

Що відбувається з курсом гривні?

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман заявив, що на ринку валют в Україні долар вже трохи просів, а гривня укріпилася.

Натомість щодо ситуації з євро, то гривня ослабла щодо європейської валюти, але це відбулося через те, що змінився курс пари долар-євро.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Зміни курсів між доларом та гривнею та євро ми побачили вже, по суті, вчора-позавчора, бо рішення щодо ставки ФРС було зрозуміле завчасно. Крім того, воно вже відобразилося на курсі валют.

Річ у тім, що Федеральна резервна система США знизила процентну ставку на 25 базисних пунктів. Тепер її діапазон становить 4 – 4,25%.

Водночас з таким зниженням американська валюта, як правило, також слабшає стосовно інших валют. А відповідно, це впливає на прибутки інвесторів.

Чим важлива процентна ставка США Вона є одним із головним інструментом, яким ФРС може регулювати економіку США. Саме завдяки ставці, банки позичають гроші один одному на певний термін.

Яка зараз ціна на валюти?