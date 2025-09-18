Гривна укрепилась: как решение ФРС США повлияло на рынок валют в Украине
- Федеральная резервная система США снизила процентную ставку, что ослабило доллар на мировом рынке.
- Курс гривны укрепился относительно курсу доллара, но ослабла относительно евро из-за изменения курса пары доллар-евро.
Решением ФРС по снижению процентной ставки стало глобальным изменением, в частности по инвестициям. Впрочем последствия этого решения, а именно ослабление доллара в мире, также сказались и на позициях гривны.
Что происходит с курсом гривны?
В комментарии 24 Канала экономист Олег Гетман заявил, что на рынке валют в Украине доллар уже немного просел, а гривна укрепилась.
Зато по ситуации с евро, то гривна ослабла относительно европейской валюты, но это произошло из-за того, что изменился курс пары доллар-евро.
Изменения курсов между долларом и гривной и евро мы увидели уже, по сути, вчера-позавчера, потому что решение по ставке ФРС было понятно заранее. Кроме того, оно уже отразилось на курсе валют.
Дело в том, что Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4 – 4,25%.
Одновременно с таким снижением американская валюта, как правило, также ослабевает по отношению к другим валютам. А соответственно, это влияет на доходы инвесторов.
Чем важна процентная ставка США
Она является одним из главным инструментом, которым ФРС может регулировать экономику США. Именно благодаря ставке, банки занимают деньги друг другу на определенный срок.
Какая сейчас цена на валюты?
В банках, по состоянию на утро 18 сентября, покупка доллара стоила в среднем по 41 гривен, а продажа по 41,50 гривны. Зато покупка евро проходит по 48,45 гривны, а продажа – по 49,25 гривны, что существенно больше, чем вчера.
На черном рынке купить доллар можно в среднем по 41,33 гривны, продать – по 41,37 гривны, что указывает на несущественных изменение против предыдущих показателей. Также, покупка евро по 48,70 гривны, а продажа по 48,90 гривны.
Обменники доллары покупают в среднем по: 40,55 гривны, где произошел спад цены по сравнению с 17 сентября, а продают по 41,45 гривны. Евро же покупают по 47,75, а продают по 49,30 гривны.
По данным НБУ, сегодня официальный курс доллара составляет 41,19 гривны, что ниже показателя в начале рабочей недели. Зато официальный курс евро составляет 48,77 гривны, что почти на 40 копеек ниже цены в начале рабочей недели.