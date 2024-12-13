Долар по 45: чи перетне курс критичну позначку у 2025 році та як змінювався цьогоріч

Протягом 2024 року курс гривні зазнав значних змін. Якщо на початку року позначка була ще на рівні 38 гривень, то вже наприкінці року ціна перевалила за 41 гривню. Водночас пік росту курсу долара припав на кінець весни та літо.

Як змінювалася гривня

Відомо, що у законопроєкті держбюджету на 2025 рік середній курс долара до гривні закладений на рівні 45 гривень за валюту. Водночас курс у 2024 році був закладений на рівні 40,80 гривні.

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Цікаво! За даними НБУ, національна валюта станом на 10 грудня 2023 року девальвувала з 36,67 гривні до 41,50 гривні, станом на 10 грудня цього року. Тож цьогоріч курс сягнув показника вищого, аніж було закладено у бюджеті.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія під час брифінгу, курс долара, який закладає уряд у бюджет, є виключно розрахунковим. А тому цей показник не впливає на рішення НБУ.

Юрій Гелетій Заступник голови НБУ Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком.

Як пояснює 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, протягом року спостерігалося умовно дві основні хвилі помітного здорожчання валюти, тобто на 2% та більше.

Йдеться у першу чергу про період з березня по квітень, коли курс з 38,04 гривні сягнув 39,50 гривні. Відтак зростання склало в середньому 4%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас з травня по червень включно офіційний курс зріс з 39,51 гривні до 40,45 гривні – на 2,3%. Саме на травень у співвідношенні до інших місяців припало найбільше здорожчання американського долара. Інакше кажучи, за календарну весну долар здобув понад 6% вартості.

Зауважте! Можна зробити висновок, що за 11 повних місяців офіційний курс долара зріс в середньому на 8,6%.

До речі, ще раніше про етапи девальвації говорив у коментарі для 24 Каналу економіст Данило Монін. Він розділив їх на 3 періоди.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Перший етап відбувся у січні – лютому цього року, коли НБУ намагався тримати курс на рівні 38 гривень. Але коли річна інфляція впала до рівня 3,3% на рік, регулятор зрозумів, що є можливість провести керовану девальвацію на тлі низької інфляції.

Другий етап проводився з березня по серпень, саме тоді курс з 38 гривень сягнув до 41,50 гривні. А на сьогодні триває третій етап, коли Нацбанк може знову девальвувати гривню, однак несуттєво.

Чи опуститься курс валюти

Припускається, що до кінця року офіційний курс долара щодо гривні може не дотягти до раніше прогнозованої та закладеної в бюджет позначки у 42,10 гривні.

Ми припускаємо, що на 1 січня 2025 року офіційний курс може скласти в проміжку 41,60 – 41,80 гривні. Тобто за підсумками поточного року долар може вирости в середньому на 10%,

– зауважує Лєсовий.

Офіційний курс долара США станом на перші числа місяця:

1 січня 2024 – 38,01 гривні,

1 червня 2024 – 40,50 гривні,

1 грудня 2024 – 41,60 гривні.

Як пояснює банкір, такі зміни свідчать про те, що стратегія регулятора, як основного гравця, є досить ефективною. Отже, ситуація на ринку цілком прогнозована.

Що буде з готівковим курсом

На готівковому ринку ситуація буде трохи іншою, але як додає Тарас Лєсовий, "матриця" ринку навряд чи зазнає якихось суттєвих раптових змін.

Важливо! Очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку становитимуть 41,50 – 42 гривні за долар та 45 – 47,50 гривні за євро.

Крім того, у 2025 році на валютному ринку відбуватимуться курсові зміни, адже у державному кошторисі закладено середньозважений курс на рівні 45 гривень за долар.

Основні зміни на ринку можуть відбуватися за аналогією 2024 року, тобто після певного періоду затишшя – настане період пожвавлення,

– запевняє банкір Лєсовий.

Зверніть увагу! Не варто очікувати, що на ринку стануться якісь різкі зміни, тобто 1 січня країна прокинеться точно не одразу з курсом у 45 гривень.