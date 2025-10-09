Укр Рус
Економіка Макроекономіка Злетіли всюди: нові ціни на долар та євро в обмінниках та банках
9 жовтня, 10:03
2

Злетіли всюди: нові ціни на долар та євро в обмінниках та банках

Валерія Городинська
Основні тези
  • На 9 жовтня курс долара в банках становить 41,20 гривні за купівлю та 41,66 гривні за продаж, євро – 47,95 гривні за купівлю та 48,59 гривні за продаж.
  • На чорному ринку долар купують по 41,50 гривні, продають по 41,53 гривні, а євро купують по 48,45 гривні й продають по 48,62 гривні.

Курс валют демонструє різносторонній рух: долар зріс в банках, а євро навпаки впало. Натомість в обмінниках європейська валюта злетіла в ціні, а американська валюта показала ріст та спад водночас.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 9 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 8 жовтня) та продаж по 41,66 гривні (+16 копійок).

  • Купівля євро проходить по 47,95 гривні (-2 копійки), продаж – по 48,59 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+8 копійок), а продати по 41,53 гривні (+18 копійок).
  • Купівля євро по 48,45 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,62 гривні (+5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,86 гривні (-10 копійок), а продають по 41,61 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 48,15 гривні (+17 копійок), а продають по 48,94 гривні (+19 копійок).

Яка ціна валют буде у жовтні?

  • Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у жовтні спред залишається досить широким щодо валютних коливань. 

  • Очікується, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,2 гривні до 42,2 гривні, євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні. 

  • Сам курс євро залежатиме від світових торгів пари долар – євро, а також від відповідних показників пари гривня – долар;

  • Натомість очікується, що суттєвого наближення курсів долара та євро одне до одного не буде, а співвідношення між цими світовими валютами коливатиметься від 1,13 – 1,25. 