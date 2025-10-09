Злетіли всюди: нові ціни на долар та євро в обмінниках та банках
- На 9 жовтня курс долара в банках становить 41,20 гривні за купівлю та 41,66 гривні за продаж, євро – 47,95 гривні за купівлю та 48,59 гривні за продаж.
- На чорному ринку долар купують по 41,50 гривні, продають по 41,53 гривні, а євро купують по 48,45 гривні й продають по 48,62 гривні.
Курс валют демонструє різносторонній рух: долар зріс в банках, а євро навпаки впало. Натомість в обмінниках європейська валюта злетіла в ціні, а американська валюта показала ріст та спад водночас.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 9 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (+10 копійок проти 8 жовтня) та продаж по 41,66 гривні (+16 копійок).
- Купівля євро проходить по 47,95 гривні (-2 копійки), продаж – по 48,59 гривні (-3 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (+8 копійок), а продати по 41,53 гривні (+18 копійок).
- Купівля євро по 48,45 гривні (+5 копійок), а продаж по 48,62 гривні (+5 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,86 гривні (-10 копійок), а продають по 41,61 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 48,15 гривні (+17 копійок), а продають по 48,94 гривні (+19 копійок).
Яка ціна валют буде у жовтні?
Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у жовтні спред залишається досить широким щодо валютних коливань.
Очікується, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,2 гривні до 42,2 гривні, євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні.
Сам курс євро залежатиме від світових торгів пари долар – євро, а також від відповідних показників пари гривня – долар;
Натомість очікується, що суттєвого наближення курсів долара та євро одне до одного не буде, а співвідношення між цими світовими валютами коливатиметься від 1,13 – 1,25.