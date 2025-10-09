Дивіться також Уряд встановив фіксовану ціну на газ для населення

Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у жовтні спред залишається досить широким щодо валютних коливань.

Очікується, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,2 гривні до 42,2 гривні, євро може скласти від 47,5 гривні до 49,5 гривні.

Сам курс євро залежатиме від світових торгів пари долар – євро, а також від відповідних показників пари гривня – долар;