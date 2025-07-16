Офіційне євро втрачає позиції: НБУ встановив курси валют

За останню добу офіційний курс долара втратив в ціні всього 1 копійок, а курс євро – 9 копійок. На 17 липня НБУ очікує, що долар залишатиметься в межах традиційної позначки, а євро суттєво подешевшає.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,82 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 1 копійку проти 15 липня. Офіційний курс євро складає 48,80 гривні, тобто ціна впала на 9 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 17 липня курс валют буде такий:

долар – 41,81 гривні;

євро – 48,51 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 16 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 42,10 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,77 гривні , продаж – по 41,81 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,33 гривні, продаж – по 41,91 гривні.

Який курс євро прогнозують у липня?

Банкір Сергій Мамедов для 24 Каналу розповів, євро перебуватиме між 46,50 і 50 гривнями за валюту. Водночас курсові відхилення будуть ситуативними.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Ринок валют в Україні стабільний, а тому серйозних сигналів до змін євро не демонструватиме цього місяця.

Банкір нагадав, що попри здорожчення євро долар залишається головною резервною валютою у світі.