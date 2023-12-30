Чи буде долар по 40: що відбувається з курсом та чого чекати українцям в січні 2024 року

За добу американська валюта суттєво зросла. При купівлі банками курс вже становить понад 38 гривень, а євро – понад 42 гривні.

Курс валют у банках

Станом на 30 грудня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,20 гривні (+20 копійок проти 29 грудня), а продаж – 38,95 гривні (+15 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42,20 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 43,10 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,70 гривні (+50 копійки), а продаж – 39,73 гривні (+84 копійки), за даними finance.ua.

(+50 копійки), а продаж – (+84 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,74 гривні (+84 копійки), а продаж – 43,88 гривні (+76 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,02 гривні (+42 копійки), а продаж – 39,84 гривні (+1 гривня 3 копійки).

(+42 копійки), а продаж – (+1 гривня 3 копійки). Євро купують за 43,00 гривні (+40 копійок), а продають за 43,73 гривні (+83 копійки).

Який курс долара у січні

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що значних коливань валюти у січні 2024 року не буде. За його словами, ситуативно найголовніший фактор, на який зважає валютний ринок, – саме міжнародна допомога.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Проте закони ринку ніхто не скасував: рівень попиту і пропозиції є найвагомішим. Наразі курс тримається окреслених рамок і подальша його "доля" залежатиме від тактики регулятора зі здійснення валютних інтервенцій.

За його словами, курс на готівковому ринку буде на рівні 37,5 – 38 гривень за долар та 39 – 40,5 гривні за євро.

Лєсовий додав, що в січні 2023 року різниця між курсами покупки та продажу складе орієнтовно 0,2 – 0,3 гривні.