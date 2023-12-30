Курс валют в банках

По состоянию на 30 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,20 гривен (+20 копеек против 29 декабря ), а продажа – 38,95 гривны (+15 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 42,20 гривен (+20 копеек), а продажа – в среднем за 43,10 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,70 гривны (+50 копейки), а продажа – 39,73 гривны (+84 копейки), по данным finance.ua.

(+50 копейки), а продажа – (+84 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,74 гривны (+84 копейки), а продажа – 43,88 гривны (+76 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,02 гривны (+42 копейки), а продажа – 39,84 гривны (+1 гривна 3 копейки).

(+42 копейки), а продажа – (+1 гривна 3 копейки). Евро покупают за 43,00 гривны (+40 копеек), а продают за 43,73 гривны (+83 копейки).

Каков курс доллара в январе

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что значительных колебаний валюты в январе 2024 года не будет. По его словам, ситуативно самый главный фактор, с которым считается валютный рынок – именно международная помощь.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Однако законы рынка никто не отменил: уровень спроса и предложения самый весомый. Теперь курс держится очерченных рамок и дальнейшая его "судьба" будет зависеть от тактики регулятора по осуществлению валютных интервенций.

По его словам, курс на наличном рынке будет на уровне 37,5 – 38 гривен за доллар да 39 – 40,5 гривны за евро.

Лесовой добавил, что в январе 2023 года разница между курсами покупки и продажи составит ориентировочно 0,2 – 0,3 гривны.