Что будет с долларом в следующем году

Эксперты прогнозируют, что в следующем году гривна ослабнет. Они ожидают, что курс будет составлять около 40,9 гривны за доллар.

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Dragon Capital и Concorde Capital считают, что курс опустится до 39-39,2 гривен.

Банк Южный, Биржевой Университет и Альтбанк прогнозируют большее ослабление, до около 42 гривен за доллар.

Экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза утверждает, что главную роль на валютном рынке будет играть НБУ из-за дефицита торгового баланса и спроса на иностранную валюту.

В то же время возможность Нацбанка осуществлять интервенции для поддержки валютного курса будет в значительной степени ограничена стабильностью международного финансирования,

– объясняет специалист.

Аналитики подчеркивают важность роли НБУ в установлении курса гривны, не акцентируя на других факторах, таких как экспорт или перевод средств. В условиях войны стабильность валютного курса будет главной целью для НБУ.

К слову! В ICU считают, что ослабление гривны примерно до 41 гривны за доллар произойдет из-за умеренной и контролируемой девальвации.

Более слабая гривна поможет увеличить доходы в бюджете, повысить доходы экспортеров и уменьшить интерес к импортным товарам. Важно учитывать ожидаемые изменения курса в своих инвестициях.

Доллар в январе

На днях банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Канала рассказал, что в январе значительных колебаний валюты не будет происходить. По его словам, один из самых главных факторов, который будет влиять на валютный рынок в ближайшее время, — решение вопроса своевременной и достаточной макрофинансовой поддержки Украины.

Важно ! Ожидается, что в январе на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи составит 0,2 – 0,3 гривны. А текущие колебания не будут превышать 0,3 гривны.

Выходит, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар.