Что будет с курсом в январе

Банкир Тарас Лесовой в своем комментарии 24 Каналу рассказал, что в январе значительных колебаний валюты не произойдет. По его словам, один из самых главных факторов, который будет влиять на валютный рынок в ближайшее время – решение вопроса своевременной и достаточной макрофинансовой поддержки Украины.

Читайте также Ожидается застой: украинский рынок недвижимости в 2024 году

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Эта помощь позволяет стабилизировать экономику страны и покрыть большую часть расходов "бюджета войны".

Банкир определяет следующие характеристики валютного рынка в январе:

на наличном рынке будет наблюдаться, что разница между курсами покупки и продажи составит 0,2 – 0,3 гривны;

текущие колебания не будут превышать 0,3 гривны.

Ожидается, что курсовые границы на наличном рынке будут находиться на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривны за евро,

– прогнозирует Лесовой

Таким образом, в начале года активность на рынке будет несколько приторможена, однако это почти не повлияет на процессы курсообразования. Речь идет о "мягком" вмешательстве НБУ на межбанк и тогда, когда возникает неотложная потребность. Эта ситуация будет фактически свидетельствовать о сохранении стабильной и весьма прогнозируемой ситуации.