Що буде з курсом у січні

Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу розповів, що у січні значних коливань валюти не відбуватиметься. За його словами, один із найголовніших факторів, що впливатиме на валютний ринок найближчим часом – це розв’язання питання своєчасної та достатньої макрофінансової підтримки України.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ця допомога дає змогу стабілізувати економіку країни та покрити велику частину видатків "бюджету війни".

Банкір визначає такі характеристики валютного ринку у січні:

на готівкового ринку спостерігатиметься, що різниця між курсами покупки та продажу складе 0,2 – 0,3 гривні;

поточні коливання не перевищуватимуть 0,3 гривні.

Очікується, що курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 39 – 41 гривні за євро,

– прогнозує Лєсовий

Таким чином, на початку року активність на ринку буде дещо пригальмована, однак це майже не вплине на процеси курсоутворення. Йдеться про "м’яке" втручання НБУ на міжбанк і тоді, коли виникає нагальна потреба. Ця ситуація фактично свідчитиме про збереження стабільної та вельми прогнозованої ситуації.