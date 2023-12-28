Що чекає на ринок у 2024 році

Як повідомив експерт Володимир Семенцов, 2024 рік матиме всі ознаки стагнації для ринку нерухомості, передає 24 Канал. Йдеться про те, що попит на новобудови залишатиметься низьким. Крім того, обмеженим об’єктами з високим рівнем готовності.

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Важливо! Попит наступного року не перевищить 25 – 30% від рівня лютого 2022 року. За умов економічної стабільності вартість метра квадратного зростатиме точково і переважно в об’єктах з високим ступенем готовності.

Семенцов додає, що крім вище написаного, спостерігатиметься ще й від’ємне співвідношення старту нових об’єктів з кількістю запланованих до здачі в експлуатацію – на рівні 10 – 15%.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development На основі головних економічних, воєнних та політичних прогнозів, фахівець припустив, що у наступному році ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту не станеться.

Ситуація у 2023 році

Володимир Семенцов пояснює, що якщо порівняти 2023 рік з другою половиною 2022 року, то темпи будівництва зросли лише на 15 – 20%. Це дотягує до однієї третьої від кількості об’єктів, які зводилися ще до повномасштабного вторгнення.

При цьому понад 80% ЖК, на яких ведуться будівельні роботи, мали б бути здані в експлуатацію ще у 2022 році та на початку 2023 року. Фактично частина девелоперів, хоч і повільно, але намагалася й намагатиметься у наступному році довести до ладу розпочаті об’єкти,

– розповідає експерт.

А от понад 70% ЖК, які зводяться зараз, сконцентровані переважно у західних областях України та Києві, адже столиця має статус найбільш захищеного міста від ворожих обстрілів. Відтак саме це сприяє вищому попиту, ніж у решті регіонів країни.

Цікаво! Попри все Семенцов вважає, що у 2024 році рівень попиту не буде "абстрактним". Тобто концентрація покупців буде точкою за кількома основними критеріями вибору новобудов: ціна у співвідношенні з площею оселі, місце та зручність розташування житлового комплексу (регіон, віддаленість від центральної частини міста, номінальний захист від ворожих обстрілів) тощо.

Пільгове іпотечне кредитування "єОселя"

Водночас попит може зростати, за словами девелопера, через активне запровадження програми пільгового іпотечного кредитування “єОселя” в новобудовах, що будуються.

Наразі кількість квартир, придбаних за програмою "єОселя" в ЖК на стадії будівництва, не перевищує 1%, при цьому більшість квартир купується в об’єктах класів "кофорт+" та "бізнес", ціна яких в середньому на 30 – 50% вища за вартість квартир в об’єктах економкласу з аналогічним ступенем готовності,

– звітує Семенцов.

Фахівчиня Олена Дмітрієва додає у коментарі 24 Каналу, що розвиток пільгової іпотеки "єОселя" у 2024 році залежатиме від обсягу фінансування та популяризації програми серед девелоперів житла (активізація програми в житлових об’єктах на стадії зведення).

Олена Дмітрієва Перша заступниця голови правління Глобус Банку

Порівняно з червнем 2023 року, коли було видано більш як 490 іпотек, під кінець року обсяги кредитів за цією програмою зросли майже вдвічі (наразі видається близько 800 – 900 кредитів щомісяця). А загальна сума пільгового кредитування від початку дії програми вже сягнула 9 мільярдів гривень.

А фінансування програми та умови надання кредиту зробили пільгову програму по-справжньому ефективним інструментом для того, щоб громадяни України нарешті придбала власне житло.