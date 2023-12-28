Як повідомив експерт Володимир Семенцов, 2024 рік матиме всі ознаки стагнації для ринку нерухомості, передає 24 Канал. Йдеться про те, що попит на новобудови залишатиметься низьким. Крім того, обмеженим об’єктами з високим рівнем готовності.

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Семенцов додає, що крім вище написаного, спостерігатиметься ще й від’ємне співвідношення старту нових об’єктів з кількістю запланованих до здачі в експлуатацію – на рівні 10 – 15%.

Володимир Семенцов

Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development

На основі головних економічних, воєнних та політичних прогнозів, фахівець припустив, що у наступному році ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту не станеться.

Володимир Семенцов пояснює, що якщо порівняти 2023 рік з другою половиною 2022 року, то темпи будівництва зросли лише на 15 – 20%. Це дотягує до однієї третьої від кількості об’єктів, які зводилися ще до повномасштабного вторгнення.

При цьому понад 80% ЖК, на яких ведуться будівельні роботи, мали б бути здані в експлуатацію ще у 2022 році та на початку 2023 року. Фактично частина девелоперів, хоч і повільно, але намагалася й намагатиметься у наступному році довести до ладу розпочаті об’єкти,
– розповідає експерт.

А от понад 70% ЖК, які зводяться зараз, сконцентровані переважно у західних областях України та Києві, адже столиця має статус найбільш захищеного міста від ворожих обстрілів. Відтак саме це сприяє вищому попиту, ніж у решті регіонів країни.

Водночас попит може зростати, за словами девелопера, через активне запровадження програми пільгового іпотечного кредитування “єОселя” в новобудовах, що будуються.

Наразі кількість квартир, придбаних за програмою "єОселя" в ЖК на стадії будівництва, не перевищує 1%, при цьому більшість квартир купується в об’єктах класів "кофорт+" та "бізнес", ціна яких в середньому на 30 – 50% вища за вартість квартир в об’єктах економкласу з аналогічним ступенем готовності,
– звітує Семенцов.

Фахівчиня Олена Дмітрієва додає у коментарі 24 Каналу, що розвиток пільгової іпотеки "єОселя" у 2024 році залежатиме від обсягу фінансування та популяризації програми серед девелоперів житла (активізація програми в житлових об’єктах на стадії зведення).

Олена Дмітрієва

Перша заступниця голови правління Глобус Банку

Порівняно з червнем 2023 року, коли було видано більш як 490 іпотек, під кінець року обсяги кредитів за цією програмою зросли майже вдвічі (наразі видається близько 800 – 900 кредитів щомісяця). А загальна сума пільгового кредитування від початку дії програми вже сягнула 9 мільярдів гривень.

А фінансування програми та умови надання кредиту зробили пільгову програму по-справжньому ефективним інструментом для того, щоб громадяни України нарешті придбала власне житло.

  • У наступному році частка виданих кредитів за програмою "єОселя" на придбання житла, що зводиться, потенційно може зрости з наявних 1% до щонайменше 20 – 25% від загальної кількості іпотек.
  • Але щоб пільгова іпотека запрацювала на первинному ринку, ще необхідна "воля" самих девелоперів, переформатування їхніх систем продажів під законодавчі нововведення із захисту прав інвесторів-покупців житла.