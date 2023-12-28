Как сообщил эксперт Владимир Семенцов, 2024 будет иметь все признаки стагнации для рынка недвижимости, передает 24 Канал. Речь идет о том, что спрос на новостройки остается низким. Кроме того, ограничены объекты с высоким уровнем готовности.

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Семенцов добавляет, что кроме выше написанного будет наблюдаться еще и отрицательное соотношение старта новых объектов с количеством запланированных к сдаче в эксплуатацию. на уровне 10 – 15%.

Владимир Семенцов

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development

На основе главных экономических, военных и политических прогнозов специалист предположил, что в следующем году ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса не произойдет.

Владимир Семенцов объясняет, что если сравнить 2023 год со второй половиной 2022 года, то темпы строительства выросли всего на 15 – 20%. Это дотягивает до одной третьей от количества объектов, возводимых еще до полномасштабного вторжения.

При этом более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2022 году и начале 2023 года. Фактически часть девелоперов, хоть и медленно, но пыталась и попытаться в следующем году привести в порядок начатые объекты,
– рассказывает эксперт.

А вот более 70% возводимых сейчас ЖК сконцентрированы преимущественно в западных областях Украины и Киеве, ведь столица имеет статус наиболее защищенного города от вражеских обстрелов. Именно это способствует более высокому спросу, чем в остальных регионах страны.

В то же время спрос может расти, по словам девелопера, из-за активного внедрения программы льготного ипотечного кредитования "еОселя" в строящихся новостройках.

В настоящее время количество квартир, приобретенных по программе "еОселя" в ЖК на стадии строительства, не превышает 1%, при этом большинство квартир покупается в объектах классов "кофорт+" и "бизнес", цена которых в среднем на 30 - 50% выше за стоимость квартир в объектах экономкласса с аналогичной степенью готовности,
– отчитывается Семенцов.

Специалист Елена Дмитриева добавляет в комментарии 24 Каналу, что развитие льготной ипотеки "еОселя" в 2024 году будет зависеть от объема финансирования и популяризации программы среди девелоперов жилья (активизация программы в жилых объектах на стадии возведения).

Елена Дмитриева

Первый заместитель председателя правления Глобус Банка

По сравнению с июнем 2023 года, когда было выдано более 490 ипотек, к концу года объемы кредитов по этой программе выросли почти вдвое (сейчас выдается около 800 – 900 кредитов ежемесячно). А общая сумма льготного кредитования с начала действия программы уже достигла 9 миллиардов гривен.

А финансирование программы и условия предоставления кредита сделали льготную программу по-настоящему эффективным инструментом для того, чтобы граждане Украины наконец-то приобрели собственное жилье.

  • В следующем году доля выданных кредитов по программе "еОселя" на приобретение возводимого жилья потенциально может возрасти с имеющихся 1% по меньшей мере 20 – 25% от общего количества ипотек.
  • Но чтобы льготная ипотека заработала на первичном рынке, еще необходима воля самих девелоперов, переформатирование их систем продаж под законодательные нововведения по защите прав инвесторов-покупателей жилья.