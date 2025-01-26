О том, как изменились за 2024 год цены на жилье в Закарпатской области, а также на аренду, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Ситуация на первичном рынке

Закарпатская область в 2024 году была на второй позиции в Украине по стоимости нового жилья. Средняя цена квартиры в области за год выросла на 14% – до 1 171 доллара за квадратный метр.

Самый дорогой квадрат в новостройках в Киеве – 1 342 доллара, однако за год цены там снизились на 4%. Третью строчку по стоимости нового жилья занимает Львовщина – 1 090 долларов за квадратный метр, в течение года зафиксировали рост на 3%.

Что происходит на вторичном рынке

На рынке продажи вторичных квартир количество предложений в течение года в Закарпатской области выросло на 33%. В 2024 году регион был на третьем месте по стоимости вторичного жилья в стране. В среднем на Закарпатье однокомнатная квартира стоит 69,3 тысячи долларов, двухкомнатная – 82,4 тысячи, а трехкомнатная – 95 тысяч.

Самой дорогой локацией для покупки жилья на вторичке и дальше является Киев. За однокомнатную квартиру там в среднем следует выложить 79 тысяч долларов, за двухкомнатную – 115 тысяч, за трехкомнатную – 155 тысяч. За столицей идет Львовщина, а третью строчку с Закарпатьем делит Волынь.



В 2025 году цены на квартиры в новостройках Закарпатья и дальше будут расти / Фото DIM.RIA

Как с рынком аренды жилья

В зависимости от количества комнат Закарпатье на 5 – 7 местах по стоимости аренды жилья по Украине.

Чтобы снять однокомнатную квартиру в регионе в месяц в среднем придется выложить в месяц 12,6 тысячи гривен. Аренда двухкомнатной квартиры стоит 14,9 тысячи гривен, а трехкомнатной – 20 тысяч.

В целом стоимость аренды жилья в Украине в течение 2024 года ощутимо выросла в Черновицкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Прогнозы для рынка недвижимости Закарпатья на 2025 год

Риэлтор Антонина Гера в комментарии риэлтору Антонине Гера Общественному рассказала, что в 2025 году стоит ожидать роста цен на жилье в новостройках в Закарпатье. Однако цены на жилье вторичного рынка существенно не изменятся.

Прогнозируют рост цен в 2025 году на первичном рынке примерно на 20 – 25%,

– отметила Антонина Гера.

И добавила, что стоимость старых квартир чехословацкого периода может снизиться на 15% к середине года.

