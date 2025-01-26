Про те, як змінилися за 2024 рік ціни на житло в Закарпатській області, а також на оренду, 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.

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Ситуація на первинному ринку

Закарпатська область у 2024 році була на другій позиції в Україні за вартістю нового житла. Середня ціна квартири в області за рік зросла на 14% – до 1 171 долара за квадратний метр.

Найдорожчий квадрат у новобудовах у Києві – 1 342 долари, однак за рік ціни там знизилися на 4%. Третю сходинку за вартістю нового житла посідає Львівщина – 1 090 доларів за квадратний метр, протягом року зафіксували зростання на 3%.

Що відбувається на вторинному ринку

На ринку продажу вторинних помешкань кількість пропозицій протягом року у Закарпатській області зросла на 33%. У 2024 році регіон був на третій сходинці за вартістю вторинного житла в країні. У середньому на Закарпатті однокімнатна квартира коштує 69,3 тисячі доларів, двокімнатна – 82,4 тисячі, а трикімнатна – 95 тисяч.

Найдорожчою локацією для купівлі житла на вторинці й далі є Київ. За однокімнатну квартиру там у середньому слід викласти 79 тисяч доларів, за двокімнатну – 115 тисяч, за трикімнатну – 155 тисяч. За столицею йде Львівщина, а третю сходинку із Закарпаттям ділить Волинь.



У 2025 році ціни на квартири у новобудовах Закарпаття і далі зростатимуть / Фото DIM.RIA

Як з ринком оренди житла

Залежно від кількості кімнат Закарпаття на 5 – 7 місцях за вартістю оренди житла по Україні.

Аби винаймати однокімнатну квартиру в регіоні в місяць у середньому доведеться викласти 12,6 тисячі гривень. Оренда двокімнатної квартири коштує 14,9 тисячі гривень, а трикімнатної – 20 тисяч.

Загалом вартість оренди житла в Україні протягом 2024 року найвідчутніше зросла у Чернівецькій, Івано-Франківській і Київській областях.

Прогнози для ринку нерухомості Закарпаття на 2025 рік

Рієлторка Антоніна Гера в коментарі Суспільному розповіла, що у 2025 році варто очікувати зростання цін на житло у новобудовах на Закарпатті. Однак ціни на житло вторинного ринку суттєво не зміняться.

Прогнозують зростання цін у 2025 році на первинному ринку приблизно на 20 – 25%,

– зазначила Антоніна Гера.

Та додала, що вартість старих квартир чехословацького періоду може знизитися на 15% до середини року.

