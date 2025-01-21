Про актуальні ціни на оренду квартир у Львові 24 Канал розповідає з посиланням на дані DIM.RIA.

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Скільки коштує орендувати житло у Львові

Ціни на оренду квартир у великих містах України, віддалених від лінії фронту, залишаються високими. Львів тривалий час у лідерах за вартістю нерухомості. Це обумовлено обмеженою пропозицією і високим попитом.

У середньому, щоб орендувати помешкання у Львові, у місяць доведеться викласти 21 250 гривень. Середня вартість оренди одного квадратного метра становить 383 гривні.

Орендодавці пропонують квартири за різними цінами. Діапазон у середньому коливається від 20 273 до 24 013 гривень. Однак можна знайти житло і від 9 053 гривень. Ймовірно, воно буде у віддалених районах або матиме певні незручності. Є також пропозиції, які сягають майже 70 тисяч гривень, але вони поодинокі.

Середня вартість оренди квартир у Львові станом на 21 січня / Інфографіка DIM.RIA

Як відрізняються ціни залежно від району

Щодо пропозицій у різних районах, то середні ціни в них відчутно відрізняються. Найдорожча оренда житла в Шевченківському районі, там середня ціна – 23 375 гривень. Натомість найменше грошей доведеться витратити тим, хто винаймає квартиру в Залізничному районі – 15 938 гривень у місяць.

Крім того, ціни залежать і від кількості кімнат у житлі. Однак варто зауважити, що різниця між однокімнатною та двокімнатною квартирами зазвичай лише кілька тисяч гривень.



Ціни на оренду квартир у Львові залежно від району / Інфографіка DIM.RIA