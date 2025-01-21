Об актуальных ценах на аренду квартир во Львове 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Сколько стоит арендовать жилье во Львове

Цены на аренду квартир в крупных городах Украины, отдаленных от линии фронта, остаются высокими. Львов длительное время в лидерах по стоимости недвижимости. Это обусловлено ограниченным предложением и высоким спросом.

В среднем, чтобы арендовать квартиру во Львове, в месяц придется выложить 21 250 гривен. Средняя стоимость аренды одного квадратного метра составляет 383 гривны.

Арендодатели предлагают квартиры по разным ценам. Диапазон в среднем колеблется от 20 273 до 24 013 гривен. Однако можно найти жилье и от 9 053 гривен. Вероятно, оно будет в отдаленных районах или будет иметь определенные неудобства. Есть также предложения, которые достигают почти 70 тысяч гривен, но они единичны.

Средняя стоимость аренды квартир во Львове по состоянию на 21 января / Инфографика DIM.RIA

Как отличаются цены в зависимости от района

Относительно предложений в разных районах, то средние цены в них ощутимо отличаются. Самая дорогая аренда жилья в Шевченковском районе, там средняя цена – 23 375 гривен. Зато меньше всего денег придется потратить тем, кто снимает квартиру в Железнодорожном районе – 15 938 гривен в месяц.

Кроме того, цены зависят и от количества комнат в жилье. Однако стоит заметить, что разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирами обычно всего несколько тысяч гривен.



Цены на аренду квартир во Львове в зависимости от района / Инфографика DIM.RIA