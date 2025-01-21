Об актуальных ценах на аренду квартир во Львове 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Сколько стоит арендовать жилье во Львове

Цены на аренду квартир в крупных городах Украины, отдаленных от линии фронта, остаются высокими. Львов длительное время в лидерах по стоимости недвижимости. Это обусловлено ограниченным предложением и высоким спросом.

В среднем, чтобы арендовать квартиру во Львове, в месяц придется выложить 21 250 гривен. Средняя стоимость аренды одного квадратного метра составляет 383 гривны.

Арендодатели предлагают квартиры по разным ценам. Диапазон в среднем колеблется от 20 273 до 24 013 гривен. Однако можно найти жилье и от 9 053 гривен. Вероятно, оно будет в отдаленных районах или будет иметь определенные неудобства. Есть также предложения, которые достигают почти 70 тысяч гривен, но они единичны.Средняя стоимость аренды квартир во Львове по состоянию на 21 января
Средняя стоимость аренды квартир во Львове по состоянию на 21 января / Инфографика DIM.RIA

Как отличаются цены в зависимости от района

Относительно предложений в разных районах, то средние цены в них ощутимо отличаются. Самая дорогая аренда жилья в Шевченковском районе, там средняя цена – 23 375 гривен. Зато меньше всего денег придется потратить тем, кто снимает квартиру в Железнодорожном районе – 15 938 гривен в месяц.

Кроме того, цены зависят и от количества комнат в жилье. Однако стоит заметить, что разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирами обычно всего несколько тысяч гривен.

Цены на аренду квартир во Львове в зависимости от района
Цены на аренду квартир во Львове в зависимости от района / Инфографика DIM.RIA