Що буде з доларом наступного року

Експерти прогнозують, що наступного року гривня ослабне. Вони очікують, що курс становитиме близько 40,9 гривні за долар.

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Dragon Capital і Concorde Capital вважають, що курс опуститься до 39-39,2 гривень.

Банк Південний, Біржовий Університет і Альтбанк прогнозують більше ослаблення, до близько 42 гривень за долар.

Економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза стверджує, що головну роль на валютному ринку відіграватиме НБУ, через дефіцит торгового балансу та попит на іноземну валюту.

Водночас, можливість Нацбанку здійснювати інтервенції для підтримки валютного курсу буде значною мірою обмежена стабільністю міжнародного фінансування,

— пояснює фахівець.

Аналітики підкреслюють важливість ролі НБУ у встановленні курсу гривні, не акцентуючи на інших факторах, таких як експорт чи перекази коштів. В умовах війни, стабільність валютного курсу буде головною метою для НБУ.

До слова! В ICU вважають, що ослаблення гривні до приблизно 41 гривні за долар відбудеться через помірну та контрольовану девальвацію.

Слабша гривня допоможе збільшити доходи в бюджеті, підвищити доходи експортерів та зменшити інтерес до імпортних товарів. Важливо враховувати очікувані зміни курсу у своїх інвестиціях.

Долар у січні

Днями банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу розповів, що у січні значних коливань валюти не відбуватиметься. За його словами, один із найголовніших факторів, що впливатиме на валютний ринок найближчим часом — це розв’язання питання своєчасної та достатньої макрофінансової підтримки України.

Важливо! Очікується, що в січні на готівковому ринку різниця між курсами покупки та продажу складе 0,2 – 0,3 гривні. А поточні коливання не перевищуватимуть 0,3 гривні.

Виходить, що курсові межі на готівковому ринку перебуватимуть на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар.