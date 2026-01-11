"Жвавий" період на ринку: що буде з доларом і євро після рекордного зростання

З 12 по 18 січня на валютному ринку очікують продовження досить "жвавого" періоду. Ймовірно, що попит дещо домінуватиме над пропозицією, хоча така тенденція поволі послаблюватиметься.

Якою буде ситуація з 12 по 18 січня?

Якщо на початку року попит на валюту переважав пропозицію в середньому на 10 – 12%, то в середині місяця він буде вищим лише на 7 – 10%. Деталі розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Дивіться також Яким буде курс валют після новорічних свят: прогноз на січень 2026 року

Нацбанк і надалі зберігатиме режим "керованої гнучкості", підтримуючи баланс на ринку через валютні інтервенції. Ймовірно, що відносна рівновага залишатиметься, а курсові показники будуть дуже близькими до рівнів першої декади січня.

Довідка: наразі історичний максимум ціни іноземної валюти в Україні за офіційним курсом Нацбанку становить: для долара – 43,07 гривні (показник 10 січня), а для євро – 50,17 гривні (показник 9 січня).

Ба більше, наприкінці січня обсяги валютних інтервенцій можуть скоротитися до 300 – 400 мільйонів доларів на тиждень.

У певні дні, коли попит і пропозиція врівноважуватимуться, цілком імовірно, що регулятор утримуватиметься від втручання, а курс формуватиметься під впливом поточних ринкових чинників. Фактично, як і торік, валютний ринок може перейти в режим "саморегулювання" без шкоди для його стабільності.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ За нашими оцінками, наступного тижня офіційний курс долара коливатиметься в межах 42,3 – 42,9 гривні. Водночас курс євро, який залежить передусім від світових торгів пари долар-євро також буде в межах 50 гривень: орієнтовний діапазон очікується в межах 48,5 – 49,75 гривні.

Отже, попри можливі негативні чинники, що можуть тиснути на валютний ринок, Нацбанк і надалі підтримуватиме його стабільність. Зокрема, ризиком є енергетичні ускладнення, які безпосередньо впливатимуть на економічну динаміку. Водночас регулятор, залишаючись ключовим гравцем, ситуативно послаблюватиме свій вплив на формування курсових рівнів.

Готівковий ринок підлаштовуватиметься під показники міжбанку, формуючи свою курсову "палітру" відповідно до результатів торгів.

Очікується, що протягом наступного тижня попит і пропозиція на готівковому ринку перебуватимуть у балансі. Тому різниця між курсами купівлі та продажу в банках і обмінниках може знизитися до "стандартних" рівнів. Для долара це орієнтовно 0,2 – 0,5 гривні, а для євро 0,5 – 0,7 гривні.

Характеристики ринку з 12 по 18 січня:

Коридори валютних коливань : на міжбанку 42,3 – 42,9 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро; на готівковому ринку 42,3 – 42,8 гривні за долар і 48,5 – 49,75 гривні за євро.

Щоденні курсові коливання : міжбанк – до 0,05 – 0,15 гривні; комерційні банки – до 0,1 – 0,2 гривні; обмінні пункти – до 0,3 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу : міжбанк – до 0,15 гривні за долар, до 0,2 гривні за євро; комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні на доларі, до 0,8 – 1 гривні на євро; обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні на доларі, до 1 – 1,3 гривні на євро.

Різниця курсів купівлі : у комерційних банках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

Різниця курсів продажу : у комерційних банках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0,1 – 0,15 гривні.

Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу тижня.

Нагадаємо, ексклюзивно для 24 Каналу фінансова експертка Smart Family Office Надія Байор розповіла, що січневі коливання курсу долара та євро є цілком закономірними. Традиційно на початку року гривня знецінюється через підвищені потреби Мінфіну у валюті, а згодом НБУ викуповує надлишок гривні, що сприяє стабілізації курсу.