Курс долара та євро 2 лютого: як змінилися валюти за добу

2 лютого 2024, 10:10
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На сьогодні, 2 лютого, на готівковому ринку валюти знову почали втрачати вартість. Долар найсуттєвіше втратив ціну на в обмінниках, як і євро. Крім того, несуттєвий спад відбувся ще й у банках.

Курс валют у банках

  • Станом на ранок 2 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,60 гривні (-5 копійок проти 1 лютого), а продаж – 38,19 гривні (-1 копійка).

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  • Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,80 гривні (-10 копійок), а продаж – в середньому за 41,60 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,15 гривні (-5 копійок). 
  • Євро купують за 41,40 гривні (-8 копійок), а продають за 41,60 гривні (-8 копійок).

Курс в обмінниках

  • В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,57 гривні (-27 копійок), а продаж – 38,24 гривні (без змін), за даними finance.ua.
  • Євро коливалося на рівні: купівля – 41,16 гривні (-18 копійок), а продаж – 41,69 гривні (-7 копійок).

Долар на наступному тижні

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що валюти на наступний тиждень можуть становити таку вартість:

  • на безготівковому ринку долар буде у коридорі – 37,75 – 38,75 гривні, а євро – 40 – 42 гривні,
  • на готівковому ринку – 38 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро. 
 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банк

Зауважу, що головні стратегічні фактори, на яких спиратиметься регулятор, – це розв’язання питання макрофінансової допомоги Україні та розблокування автомобільних кордонів з Євросоюзом.
Зверніть увагу! Підсумовуючи Тарас Лєсовий каже, що екстраординарних події наступного тижня не варто очікувати. Відтак валютний ринок залишається досить прогнозованим, а передумов для змін наявних трендів немає.

Автор: Валерія Городинська