Подібно до лютневого: що буде з курсом у березні
Одними із важливих факторів, що впливає на стабільність курсу в Україні, є міжнародна допомога та стабільна облікова ставка НБУ. За усіма прогнозами, курс в межах 39–41 гривень, як і в лютому, буде триматися ще й в березні.
Яким буде курс у березні
Як розповів 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), у лютому був сформований економічно обгрунтований валютний "коридор" на найближчі 1,5—2 місяці.
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Загалом, є всі підстави вважати, що ситуація на валютному ринку в березні буде подібною до лютневої.
Тобто, найімовірніший, амплітуда коливань готівкового курсу у березні становитиме 39,5—41 гривень.
Фактори, що впливатимуть на стабільність курсу
Як і впродовж перших двох місяців року, головними економічними факторами, що впливатимуть на стабільність і прогнозованість готівкового курсу, є:
- стабільна облікова ставка НБУ та офіційний курс валют,
- баланс між попитом і пропозицією шляхом розвитку конвертаційних депозитних програм, що дають змогу громадянам купувати безготівкову валюту за курсом на 10—12% нижчим, ніж в обмінних пунктах, з подальшим розміщенням на депозиті,
- валютні надходження переважно за імпортоване збіжжя "зерновим коридором",
- суттєва макрофінансова допомога від іноземних країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій,
- помірний рівень інфляції й досить оптимістичний інфляційний прогноз на 2023 рік,
- планомірне зміцнення банківської системи України та зміцнення довіри громадян до банків.
Відтак з початку року кількість банківських депозитів, порівняно з груднем 2022 року, збільшилася в середньому на 5%.
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Звісно, що наявні воєнні ризики певною мірою "тиснутимуть" на валютний ринок і в березні. Але віра суспільства в ЗСУ, психологічна стійкість перед можливими повторними атаками нівелюють панічні настрої,
– додає Марченко.
Таким чином, спираючись на суто економічні чинники, ситуація на валютному ринку в березні залишатиметься стабільною, і готівковий курс долара буде в "люфті" 39,5—41 гривень.