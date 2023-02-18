Яким буде курс у березні

Як розповів 24 Каналу Герман Марченко, директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK), у лютому був сформований економічно обгрунтований валютний "коридор" на найближчі 1,5—2 місяці.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK) Загалом, є всі підстави вважати, що ситуація на валютному ринку в березні буде подібною до лютневої.

Тобто, найімовірніший, амплітуда коливань готівкового курсу у березні становитиме 39,5—41 гривень.

Фактори, що впливатимуть на стабільність курсу

Як і впродовж перших двох місяців року, головними економічними факторами, що впливатимуть на стабільність і прогнозованість готівкового курсу, є:

стабільна облікова ставка НБУ та офіційний курс валют,

баланс між попитом і пропозицією шляхом розвитку конвертаційних депозитних програм, що дають змогу громадянам купувати безготівкову валюту за курсом на 10—12% нижчим, ніж в обмінних пунктах, з подальшим розміщенням на депозиті,

валютні надходження переважно за імпортоване збіжжя "зерновим коридором",

суттєва макрофінансова допомога від іноземних країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій,

помірний рівень інфляції й досить оптимістичний інфляційний прогноз на 2023 рік,

За підсумками року НБУ прогнозує, що рівень інфляції складе не більше 18,7%.

планомірне зміцнення банківської системи України та зміцнення довіри громадян до банків.

Відтак з початку року кількість банківських депозитів, порівняно з груднем 2022 року, збільшилася в середньому на 5%.

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Звісно, що наявні воєнні ризики певною мірою "тиснутимуть" на валютний ринок і в березні. Але віра суспільства в ЗСУ, психологічна стійкість перед можливими повторними атаками нівелюють панічні настрої,

– додає Марченко.

Таким чином, спираючись на суто економічні чинники, ситуація на валютному ринку в березні залишатиметься стабільною, і готівковий курс долара буде в "люфті" 39,5—41 гривень.