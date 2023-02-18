Каким будет курс в марте

Как рассказал 24 Каналу Герман Марченко, директор департамента казначейства Акционерного Общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK), в феврале был сформирован экономически обоснованный валютный "коридор" на ближайшие 1,5—2 месяца.

Обратите внимание Будет ли курс стабильным и прогнозируемым на следующей неделе

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую.

То есть, вероятнее всего, амплитуда колебаний наличного курса в марте будет составлять 39,5—41 гривен.

Факторы, влияющие на стабильность курса

Как и в первые два месяца года, главными экономическими факторами, влияющими на стабильность и прогнозируемость наличного курса, являются:

стабильная учетная ставка НБУ и официальный курс валют,

баланс между спросом и предложением путем развития конвертационных депозитных программ, позволяющих гражданам покупать безналичную валюту по курсу на 10—12% ниже, чем в обменных пунктах, с последующим размещением на депозите,

валютные поступления преимущественно за импортируемое зерно "зерновым коридором",

существенная макрофинансовая помощь от иностранных стран-партнеров и международных финансовых институтов,

умеренный уровень инфляции и достаточно оптимистичный инфляционный прогноз на 2023 год,

По итогам года НБУ прогнозирует, что уровень инфляции составит не больше 18,7%.

планомерное укрепление банковской системы Украины и укрепление доверия граждан к банкам.

Следовательно, с начала года количество банковских депозитов по сравнению с декабрем 2022 года увеличилось в среднем на 5%.

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Конечно, имеющиеся военные риски в определенной степени будут "давить" на валютный рынок и в марте. Но вера общества в ВСУ, психологическая устойчивость перед возможными повторными атаками нивелируют панические настроения,

– добавляет Марченко.

Таким образом, опираясь на сугубо экономические факторы, ситуация на валютном рынке в марте будет оставаться стабильной и наличный курс доллара. будет в "люфте" 39,5—41 гривен.