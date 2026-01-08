Рекорди курсу валют в Україні: чи впаде долар нижче 43 гривень, а євро – 50

Нацбанк підіймає офіційний курс долара до рекордних значень упродовж трьох днів, а євро оновило історичний максимум. Чи можливі сценарії зміцнення національної валюти й повернення до цін менш як 43 гривень за долар та 50 гривень за євро – розповідаємо далі.

Чи може гривня зміцнитися відносно долара та євро?

Січень є одним із місяців девальвації гривні, проте надалі можна очікувати укріплення національної валюти відносно долара та євро. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Офіційний курс долара в Україні 8 січня досяг позначки 42,71 гривні , а 9 січня він торгуватиметься по 42,99 гривні .

, а 9 січня він торгуватиметься по . Водночас на 8 січня Національний банк встановив курс євро на рівні 49,92 гривні, а на 9 січня – 50,17 гривні.

Як зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, прогнозування ситуації на валютному ринку ускладнює пов'язана з війною невизначеність. Проте сценарій, за якого курс долара та євро може повернутися до позначок менш як 43 і 50 гривень, ймовірний.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Такий варіант можливий. Повернемось до сценарію мирової угоди й назвемо це "план Маршала" для України, який зараз повністю віртуальний, але сподіваймося, що він можливий. У такому разі Україна починає отримувати значні інвестиції. Таке було у 2006 році, коли в Україну стрімко заходили західні інвестиції, кредитування зростало, а курс був стабільний, бо була можливість його підтримувати цими значними інвестиціями.

Експерт говорить, що ситуація на валютному ринку України залежить від динаміки в парі євро-долар, значний вплив на яку має геополітика.

Що відбувається з курсом євро-долар?

Прогнози світових банків щодо середнього курсу євро-долар на рівні 1,19 не справдилися, адже європейська валюта на початку січня 2026 року виявилося слабшою за очікування.

За даними Trading Economics, станом на вечір 8 січня курс євро-долар становить 1,164.

З огляду на це, сценарій з девальвацією євро й зміцненням долара є ймовірним, вважає Андрій Шевчишин. На його думку, сприяти цьому може операція США у Венесуелі й перспектива втручання Штатів до Ірану, або ж угода з Росією.

Домінація долара у світі буде підвищуватися й долар буде відвойовувати своє місце під сонцем через сильну домінацію в Латинській Америці, на Ближньому Сході, зняття санкцій в Росії, в той час, як євро буде пасти задніх менш повільним зняттям санкцій з Росії й більшими витратами на підтримування фінансування армії, НАТО і військових. Якщо курс буде, наприклад, 1,1, ми можемо розглядати сценарій, що євро стабілізується на позначці 50 чи 49,50 гривні, а долар навпаки буде зростати до 45, а можливо й вище,

– каже експерт.

Проте якщо євро таки почне зростати й досягне позначки 1,25, Нацбанк змушений буде підіймати євро й тримати низьким долар, ймовірно, навіть нижче за 42 гривні, припускає Андрій Шевчишин.

Такі сценарії є, вони залежать від багатьох факторів, світових тенденцій та рішень, на які ми не впливаємо. Відповідно, їх важко спрогнозувати й ми можемо їх розглядати лише в ось таких сценаріях,

– резюмує експерт.

Який зараз курс долара та євро?

За даними "Мінфіну", станом на другу половину дня 8 січня, середній курс валют у банках був наступним:

купівля долара – по 42,65 гривні (+30 копійок проти 7 січня), продаж – по 43,25 гривні (+40 копійок);

(+30 копійок проти 7 січня), продаж – (+40 копійок); купівля євро – по 49,8 гривні (+25 копійок), продаж – по 50,52 гривні (+28 копійок).

На чорному ринку середня купівля долара була по 43,24 гривні, а продаж – по 43,35 гривні, тоді як купівля євро – по 50,30 гривні, а продаж – по 50,65 гривні.

В обмінниках, за даними finance.ua, купівля долара в середньому була по 43,10 гривні, а продаж – по 43,60 гривні. Щодо євро: купівля – по 50,50 гривні, а продаж – по 51 гривні.