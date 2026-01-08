Скільки коштує валюта на чорному ринку?

Офіційний курс долара від Нацбанку становить 42,71 гривні, а євро – 49,92 гривні. Однак за скільки їх можна купити на чорному ринку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

За даними сайту "Мінфін", удень 8 січня на чорному ринку України в середньому купити долар можна за 43,20 гривні, а продати – за 43,34 гривні.

Дещо інша ситуація з євро: купити його пропонують у середньому за 50,29 гривні, тоді як продати – за 50,60 гривні.

Які ціни на чорному ринку Києва?

На чорному ринку української столиці в четвер середня ціна купівлі американської валюти нижча, а от продаж – навпаки.

Тож у Києві купівля долара обійдеться в 43,15 гривні, а продаж – у 43,50 гривні.

Цікаво! Раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий попереджав, що 43 гривні за долар – це питання найближчої перспективи, хоч і без різкого стрибка.

Що буде з курсом валют далі?