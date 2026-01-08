Сколько стоит валюта на черном рынке?

Официальный курс доллара от Нацбанка составляет 42,71 гривны, а евро – 49,92 гривны. Однако за сколько их можно купить на черном рынке – читайте в материале 24 Канала.

По данным сайта "Минфин", днем 8 января на черном рынке Украины в среднем купить доллар можно за 43,20 гривны, а продать – за 43,34 гривны.

Несколько иная ситуация с евро: купить его предлагают в среднем за 50,29 гривны, тогда как продать – за 50,60 гривны.

Какие цены на черном рынке Киева?

На черном рынке украинской столицы в четверг средняя цена покупки американской валюты ниже, а вот продажа – наоборот.

Поэтому в Киеве покупка доллара обойдется в 43,15 гривны, а продажа – в 43,50 гривны.

Интересно! Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой предупреждал, что 43 гривны за доллар – это вопрос ближайшей перспективы, хоть и без резкого скачка.

Что будет с курсом валют дальше?