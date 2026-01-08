Может ли гривна укрепиться относительно доллара и евро?

Январь является одним из месяцев девальвации гривны, однако в дальнейшем можно ожидать укрепления национальной валюты относительно доллара и евро. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Официальный курс доллара в Украине 8 января достиг отметки 42,71 гривны, а 9 января он будет торговаться по 42,99 гривны.

В то же время на 8 января Национальный банк установил курс евро на уровне 49,92 гривны, а на 9 января – 50,17 гривны.

Как отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, прогнозирование ситуации на валютном рынке усложняет связанная с войной неопределенность. Однако сценарий, при котором курс доллара и евро может вернуться к отметкам менее 43 и 50 гривен, вероятен.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Такой вариант возможен. Вернемся к сценарию мирового соглашения и назовем это "план Маршала" для Украины, который сейчас полностью виртуальный, но надеемся, что он возможен. В таком случае Украина начинает получать значительные инвестиции. Такое было в 2006 году, когда в Украину стремительно заходили западные инвестиции, кредитование росло, а курс был стабилен, потому что была возможность его поддерживать этими значительными инвестициями.

Эксперт говорит, что ситуация на валютном рынке Украины зависит от динамики в паре евро-доллар, значительное влияние на которую имеет геополитика.

Что происходит с курсом евро-доллар?

Прогнозы мировых банков относительно среднего курса евро-доллар на уровне 1,19 не оправдались, ведь европейская валюта в начале января 2026 года оказалось слабее ожиданий.

По данным Trading Economics, по состоянию на вечер 8 января курс евро-доллар составляет 1,164.

Учитывая это, сценарий с девальвацией евро и укреплением доллара является вероятным, считает Андрей Шевчишин. По его мнению, способствовать этому может операция США в Венесуэле и перспектива вмешательства Штатов в Иран, или соглашение с Россией.

Доминация доллара в мире будет повышаться и доллар будет отвоевывать свое место под солнцем из-за сильной доминации в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, снятие санкций в России, в то время, как евро будет пасти задних менее медленным снятием санкций с России и большими затратами на поддерживание финансирования армии, НАТО и военных. Если курс будет, например, 1,1, мы можем рассматривать сценарий, что евро стабилизируется на отметке 50 или 49,50 гривны, а доллар наоборот будет расти до 45, а возможно и выше,

– говорит эксперт.

Однако если евро таки начнет расти и достигнет отметки 1,25, Нацбанк вынужден будет поднимать евро и держать низким доллар, вероятно, даже ниже 42 гривны, предполагает Андрей Шевчишин.

Такие сценарии есть, они зависят от многих факторов, мировых тенденций и решений, на которые мы не влияем. Соответственно, их трудно спрогнозировать и мы можем их рассматривать только в вот таких сценариях,

– резюмирует эксперт.

Какой сейчас курс доллара и евро?

По данным "Минфина", по состоянию на вторую половину дня 8 января, средний курс валют в банках был следующим:

покупка доллара – по 42,65 гривны (+30 копеек против 7 января), продажа – по 43,25 гривны (+40 копеек);

покупка евро – по 49,8 гривны (+25 копеек), продажа – по 50,52 гривны (+28 копеек).

На черном рынке средняя покупка доллара была по 43,24 гривны, а продажа – по 43,35 гривны, тогда как покупка евро – по 50,30 гривны, а продажа – по 50,65 гривны.

В обменниках, по данным finance.ua, покупка доллара в среднем была по 43,10 гривны, а продажа – по 43,60 гривны. Относительно евро: покупка – по 50,50 гривны, а продажа – по 51 гривны.