Чи зміниться курс валют після новорічних свят: чого чекати українцям

До кінця першої декади січня ситуація на валютному ринку формуватиметься під впливом кількох чинників. Серед них – зовнішні економічні обставини, бюджетні процеси та загальна безпекова ситуація.

Якою буде ситуація з 5 по 11 січня?

Водночас визначальну роль у згладжуванні курсових коливань відіграватиме політика Нацбанку. Деталі розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Дивіться також Курс долара, ціни на продукти та вартість пального: що помітно подорожчає у 2026 році

З одного боку, на валютний ринок можуть впливати зовнішні чинники, зокрема ситуація в енергетиці та пов'язані з нею труднощі для економіки. Відтак рівень споживчих цін може дещо змінюватися: зазвичай у періоди напруги дорожчають продовольчі товари та послуги.

Окремим фактором також залишається традиційне зростання бюджетних видатків наприкінці року. І, зрештою, ключовою обставиною є перспектива завершення війни або принаймні припинення активних бойових дій.

З іншого боку, потенційні негативні впливи нівелюватимуться діями Нацбанку, який в жорстких умовах війни зберігає можливість оперативного втручання на ринок, унеможливлюючи різкі дисбаланси між попитом і пропозицією.

Режим "керованої гнучкості" фактично слугує захисним механізмом валютного ринку від небажаних кризових проявів. Саме завдяки цьому, за словами експерта, навіть за наявності зовнішнього тиску регулятор, ймовірно, збереже стрункість і прозорість ринку, а поточні курсові коливання будуть максимально згладженими та повільними.

Зокрема, такий режим передбачає мінімальні відмінності між курсами на міжбанківському та готівковому ринках, а також незначну різницю між курсами купівлі й продажу та повільну щоденну динаміку змін.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Таким чином, пікові тенденції на ринку поступово спадають. Очікується, що найближчими тижнями загальна картина буде досить спокійною, а курсові показники залишатимуться більш-менш сталими, не перетинаючи меж допустимих коридорів коливань.

Важливою також залишатиметься ситуація навколо курсу євро. Як і раніше, в Україні він формуватиметься з огляду на світові торги в парі долар-євро, а також через відповідну конвертацію за парою гривня-долар. За наявними ознаками, наступного тижня співвідношення долара до євро становитиме 1,16 – 1,185, тож несподіваних змін не очікують.

Євро і долар залишаються світовими валютами – досить міцними від будь-яких глобальних потрясінь. Тому не варто очікувати, що котрась із цих валют можуть суттєво втратити свою вартість,

– додав банкір.

Нагадаємо, раніше Лєсовий попереджав, що позначка 43 гривні за долар – це питання найближчої перспективи, але без карколомного стрибка.

Характеристики ринку з 5 по 11 січня: