Офіційний курс долара впав на 6 копійок за вихідні, а курс євро навпаки виріс на таку ж суму. Очікується, що ціна обох валют виросте станом на 2 вересня.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,32 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 6 копійки проти 29 серпня. Офіційний курс євро становить 48,19 гривні, тобто ціна виросла на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 2 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,37 гривні;

євро – 48,46 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 1 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,59 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,38 гривні , продаж – по 41,47 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,47 гривні.

По скільки буде курс долара у вересні?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на міжбанку та на готівковому ринку на початку вересня курс буде на рівні 41,6 – 42 гривень.

Лєсовий додає, що за останні 3 місяці офіційний курс долара майже не змінився в ціні. Крім того, з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція й споживчі ціни знизилися на 0,2%.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку У перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою.

Який курс був наприкінці серпня?