Одна валюта виросла, а інша впала: які курси сьогодні
- Офіційний курс долара впав на 6 копійок до 41,32 гривні, а курс євро зріс на 6 копійок до 48,19 гривні.
- Банкір Тарас Лєсовий зазначає, що на початку вересня курс долара на міжбанку буде на рівні 41,6 – 42 гривень.
Офіційний курс долара впав на 6 копійок за вихідні, а курс євро навпаки виріс на таку ж суму. Очікується, що ціна обох валют виросте станом на 2 вересня.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,32 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 6 копійки проти 29 серпня. Офіційний курс євро становить 48,19 гривні, тобто ціна виросла на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Мільярдні збитки: металургійні заводи в Росії переживають найглибшу кризу
Станом на 2 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,37 гривні;
- євро – 48,46 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 1 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,59 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,38 гривні, продаж – по 41,47 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,47 гривні.
По скільки буде курс долара у вересні?
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на міжбанку та на готівковому ринку на початку вересня курс буде на рівні 41,6 – 42 гривень.
Лєсовий додає, що за останні 3 місяці офіційний курс долара майже не змінився в ціні. Крім того, з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція й споживчі ціни знизилися на 0,2%.
У перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою.
Який курс був наприкінці серпня?
- У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці серпня очікується, що долар буде стабільним, а коливання очікуваними. Курс прогнозував на рівні 41,4 гривні та 41,8 гривні за долар.
- А банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу спрогнозувала, що наприкінці серпня й на початку вересня курс гривні відносно валют рухатиметься в межах 0,5% – 1,5%.
- Цікаво, що зараз курс долара в середньому нижчий на 1% – 1,3% за початковий курс року. На початку року він був на позначці 42,02 гривні.