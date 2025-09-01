Укр Рус
Економіка Макроекономіка Одна валюта виросла, а інша впала: які курси сьогодні
1 вересня, 17:30
3

Одна валюта виросла, а інша впала: які курси сьогодні

Валерія Городинська
Основні тези
  • Офіційний курс долара впав на 6 копійок до 41,32 гривні, а курс євро зріс на 6 копійок до 48,19 гривні.
  • Банкір Тарас Лєсовий зазначає, що на початку вересня курс долара на міжбанку буде на рівні 41,6 – 42 гривень. 

Офіційний курс долара впав на 6 копійок за вихідні, а курс євро навпаки виріс на таку ж суму. Очікується, що ціна обох валют виросте станом на 2 вересня.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,32 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 6 копійки проти 29 серпня. Офіційний курс євро становить 48,19 гривні, тобто ціна виросла на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 2 вересня курс валют буде таким:

  • долар – 41,37 гривні;
  • євро – 48,46 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 1 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках: купівля – 41,10 гривні, продаж – по 41,59 гривні,
  • на чорному ринку: купівля – 41,38 гривні, продаж – по 41,47 гривні,
  • в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,47 гривні.

По скільки буде курс долара у вересні?

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на міжбанку та на готівковому ринку на початку вересня курс буде на рівні 41,6 – 42 гривень.  

Лєсовий додає, що за останні 3 місяці офіційний курс долара майже не змінився в ціні. Крім того, з червня в Україні поступово уповільнюється інфляція й споживчі ціни знизилися на 0,2%. 

 

Тарас Лєсовий

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку

У перший тиждень вересня не очікується глобальних курсових зрушень. Річ у тім, що ціна на валюту не може миттєво змінитися, бо ринок працює за іншою формулою.

Який курс був наприкінці серпня?

  • У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці серпня очікується, що долар буде стабільним, а коливання очікуваними. Курс прогнозував на рівні 41,4 гривні та 41,8 гривні за долар.
  • А банкірка Ганна Золотько для 24 Каналу спрогнозувала, що наприкінці серпня й на початку вересня курс гривні відносно валют рухатиметься в межах 0,5% – 1,5%.
  • Цікаво, що зараз курс долара в середньому нижчий на 1% – 1,3% за початковий курс року. На початку року він був на позначці 42,02 гривні.