Поки в банках вартість валют майже не змінюється, а на чорному ринку валюти ростуть, то в обмінниках ситуація протилежна. При купівлі та продажу курси коливаються як у бік зростання, так і в бік здешевлення.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 13 серпня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (без змін проти 12 серпня) та продаж по 41,70 гривні (без змін).

Купівля євро проходить по 48 гривень (+10 копійок), продаж – по 48,70 гривні (+5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар можна в середньому по 41,54 гривні (+4 копійки), а продати по 41,55 гривні (+5 копійок).

Купівля євро по 48,32 гривні (+12 копійок), а продаж по 48,55 гривні (+11 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

Долари купують у середньому по: 40,86 гривні (-18 копійок), а продають по 41,68 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

Євро купують по 47,83 гривні (-7 копійок), а продають по 48,70 гривні (+25 копійок).

Що з курсом у серпні?

Банкірка Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що наприкінці першого тижня серпня офіційний курс долара був на рівні 41,46 гривні, що не суттєво змінився. Натомість у касах банків зміцнення гривні також фіксувалося минулого тижня.

Анна Золотько Директор Департаменту казначейських операцій Unex Bank Щодня середні продажі долара знижувалися – у понеділок середні курси коливалися у межах 41,37 – 41,93 гривні за долар, а в п’ятницю вже на рівні 41,14 – 41,66 гривні за долар.

За словами Золотько, це свідчить про те, що попит та пропозиція стали більш врівноваженими на готівковому ринку. Відтак, це відбувається за рахунок активізації форвардних інструментів та системної присутності регулятора на ринку.