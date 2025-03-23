Курс євро наступного тижня: що визначатиме коливання валюти

Політика Трампа щодо мит може вплинути на курс євро. Крім того, на ринку валют матиме вплив ще й посівна кампанія та наслідки від війни в країні. Однак попри всі чинники, є очікування, що курс валют буде прогнозованим.

Чи буде рости євро

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, коливання курс євро наступного тижня залежатиме від щонайменше двох причин. Йдеться як про світову торгівлю, так і про політику США щодо мит.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку По-перше, все залежатиме від світової кон’юнктури торгівлі в парі з доларом, а по-друге, на зростання чи зниження вартості європейської валюти може вплинути митна політика США та зворотні заходи ЄС.

Крім того, Лєсовий додає, що стабільність ринку ще й залежатиме від посівної кампанії. Також, ніхто не скасовував важливого чинника як війна та наслідки від неї.

Однак варто додати, що ринку попри все буде більш-менш прогнозованим, адже діє режим керованої гнучкості та були введені березневі монетарні заходи, як-от підвищення облікової ставки.

Важливо! З 24 по 30 березня варто очікувати, що євро на готівковому ринку та на міжбанку буде на рівні 44,50 – 45,50 гривні за валюту.