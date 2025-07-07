Офіційне євро показує спад: як НБУ змінив валюту

Після вихідних НБУ майже не змінив курси валют в ціні. Долар виріс всього 1 копійку, а євро після того, як рекордно зростало, втратило 5 копійок. На завтра, 8 липня, ціна валют дещо зміниться, адже долар подорожчає, а євро знову опуститься.

Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,73 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 1 копійку проти 4 липня. Офіційний курс євро складає 49,12 гривні, тобто ціна впала на 5 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 8 липня курс валют буде такий:

долар – 41,79 гривні;

євро – 49,02 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 7 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,42 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,75 гривні , продаж – по 41,70 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,75 гривні, продаж – по 41,80 гривні.

Який курс євро прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що курсові зміни щодо євро буду на ринку валют асинхронними, тобто якщо відбудеться зростання долара, то євро може не здорожчати і навпаки, якщо відбудеться зрожчання євро, то курс долара може не супроводжуватися зростанням.

Зверніть увагу! Наступного тижня очікується, що коридори валютних коливань на міжбанку та готівковому ринку будуть ідентичними – 46,50 – 49 гривень за валюту.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Ми можемо лише окреслити низку чинників, від яких може залежати вартість євро та співвідношення цієї валюти до курсу долара: це економічні взаємини США – ЄС та вартість нафти та газу в контексті війни на Близькому Сході.

На думку Лєсового, зараз не варто очікувати на глобальне знецінення як євро, так і долара.