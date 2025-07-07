Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,73 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 1 копейку против 4 июля. Официальный курс евро составляет 49,12 гривны, то есть цена упала на 5 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 8 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,79 гривны;

евро – 49,02 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 7 июля курс доллара на наличном рынке составил:

в банках: покупка – 41,42 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,75 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,75 гривны, продажа – по 41,80 гривны.

Какой курс евро прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой заметил, что курсовые изменения по евро буду на рынке валют асинхронными, то есть если произойдет рост доллара, то евро может не подорожать и наоборот, если произойдет подорожание евро, то курс доллара может не сопровождаться ростом.

Обратите внимание! На следующей неделе ожидается, что коридоры валютных колебаний на межбанке и наличном рынке будут идентичными – 46,50 – 49 гривен за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Мы можем лишь очертить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара: это экономические взаимоотношения США – ЕС и стоимость нефти и газа в контексте войны на Ближнем Востоке.

По мнению Лесового, сейчас не стоит ожидать глобального обесценивания как евро, так и доллара.