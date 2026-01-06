Долар знову побив історичний максимум: скільки тепер коштує валюта
- Офіційний курс долара США на 7 січня становитиме 42,56 гривні, що є новим історичним максимумом.
- Ціна американської валюти зросте на 14 копійок, а євро – на 28 копійок, тобто становитиме 49,79 гривні.
Долар продовжує зростати та вкотре оновить свій історичний максимум уже в середу, 7 січня. Тоді як євро після короткого просідання теж повертається до подорожчання.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,42 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 13 копійок проти 5 січня. Офіційний курс євро становить 49,51 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
А от станом на 7 січня курс валют буде таким:
- долар – 42,56 гривні (новий історичний максимум);
- євро – 49,79 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 6 січня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,15 гривні, а продаж – по 42,60 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 42,60 гривні, а продаж – по 42,61 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42 гривні, тоді як продаж – по 42,62 гривні.
Яких коливань чекати від курсу долара?
Нагадаємо, у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що цього тижня показники залишатимуться сталими й не виходитимуть за межі коридорів коливань. Йдеться про 42,3 – 42,8 гривні за долар на готівковому ринку.
Однак позначка в 43 гривні за долар – це вже питання найближчої перспективи, хоч і без різкого стрибка. Наприклад, економіст і координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зауважив, що якщо 2026 рік стартує з курсом понад 42 гривні, то наприкінці року ціна становитиме понад 43 гривні.