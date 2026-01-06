Укр Рус
Долар знову побив історичний максимум: скільки тепер коштує валюта
6 січня, 16:59
Долар знову побив історичний максимум: скільки тепер коштує валюта

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Офіційний курс долара США на 7 січня становитиме 42,56 гривні, що є новим історичним максимумом.
  • Ціна американської валюти зросте на 14 копійок, а євро – на 28 копійок, тобто становитиме 49,79 гривні.

Долар продовжує зростати та вкотре оновить свій історичний максимум уже в середу, 7 січня. Тоді як євро після короткого просідання теж повертається до подорожчання.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,42 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 13 копійок проти 5 січня. Офіційний курс євро становить 49,51 гривні, отже його ціна впала на 6 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

А от станом на 7 січня курс валют буде таким:

  • долар – 42,56 гривні (новий історичний максимум);
  • євро – 49,79 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на ранок 6 січня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 42,15 гривні, а продаж – по 42,60 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 42,60 гривні, а продаж – по 42,61 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 42 гривні, тоді як продаж – по 42,62 гривні.

Яких коливань чекати від курсу долара?

  • Нагадаємо, у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що цього тижня показники залишатимуться сталими й не виходитимуть за межі коридорів коливань. Йдеться про 42,3 – 42,8 гривні за долар на готівковому ринку.

  • Однак позначка в 43 гривні за долар – це вже питання найближчої перспективи, хоч і без різкого стрибка. Наприклад, економіст і координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман зауважив, що якщо 2026 рік стартує з курсом понад 42 гривні, то наприкінці року ціна становитиме понад 43 гривні.