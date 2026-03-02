Долар подешевшав у касах банків: чи варто купувати валюту на старті тижня

У понеділок, 2 березня, офіційний курс долара становить 43,09 гривні, тоді як євро – 50,86 гривні. На початку весни ціна американської та європейської валюти почала поволі падати.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 2 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,91 гривні (-9 копійок), а продаж по 43,40 гривні (-10 копійок).

Купівля євро проходить по 50,60 гривні (-10 копійок), а продаж – по 51,33 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 43,23 гривні , а продаж – по 43,30 гривні .

Натомість купівля євро проходить по 51,11 гривні, а продаж – по 51,27 гривні.

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,50 гривні (-50 копійок), а продають – по 43,40 гривні (+10 копійок).

Євро купують по 50,85 гривні (+5 копійок), а продають – по 51,40 гривні (без змін).

Чи варто зберігати заощадження у євро?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу член Ради Нацбанку Василь Фурман розповів, євро стає дедалі сильнішим гравцем на валютному ринку України. Його частка в золотовалютних резервах зростає протягом останніх років, наразі вона складає понад 30%.

Водночас частка в готівкових операціях – близько 25%, хоча до повномасштабної війни було ще менше – від 12 до 14%. Цікаво, що протягом 2025 року були періоди, коли українці купували євро майже стільки ж, як і доларів.

До слова, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий оцінив ситуацію на валютному ринку в березні. За його прогнозом, курс євро коливатиметься у межах 50,5 – 52 гривень.