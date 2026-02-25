Валюта в Україні дешевшає: де вигідно запасатися доларами

У середу, 25 лютого, офіційний курс долара становить 43,26 гривні, тоді як євро – 50,96 гривні. Ринок готівки відреагував на нові показники Нацбанку, подекуди знизивши ціну на валюту.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 25 лютого, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43 гривні (-5 копійок), а продаж по 43,49 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купити долар на чорному ринку можна в середньому по 43,20 гривні (-8 копійок), а продати – по 43,25 гривні (-9 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 42,27 гривні (без змін), а продають – по 43,30 гривні (+3 копійки).

Що формує курс валют у кінці зими?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що наприкінці зими ринок "спиратиметься" на поведінку Нацбанку. Зі свого боку регулятор може діяти досить агресивно, збиваючи надлишковий ажіотаж і врівноважуючи курсові показники через валютні інтервенції.

До слова, попередні тижні попит на валюту в Україні залишався високим, попри загалом сприятливу ситуацію для покупців. Агрокомпанії виходили на ринок із надлишком валюти, а бізнес мав сезонні платежі до бюджету.

Однак мала місце й певна "хаотичність" – усупереч типовій для другої половини лютого тенденції, вагомою залишалася роль імпортерів енергоносіїв, зокрема через обстріли та тривале похолодання.