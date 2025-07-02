Офіційне євро вперше в історії становить понад 49 гривень

Сьогодні, 2 липня, НБУ встановив новий рекорд щодо ціни євро, адже ціна сягнула понад 49 гривень за валюту. Натомість завтра ціна опуститься. Ціна долара також росте, але не так суттєво.

Офіційний курс валют

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,81 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 4 копійки від 1 липня. Офіційний курс євро складає 49,40 гривні, тобто його ціна виросла на 42 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 3 липня курс валют буде такий:

долар – 41,81 гривні;

євро – 49,13 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на 2 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42,10 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,77 гривні , продаж – по 41,76 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,90 гривні.

Що прогнозують для курсу валют

Якщо цього тижня курс долара прогнозують у діапазоні від 41,6 гривні до 42 гривень, то курс євро – від 46,5 гривні до 48,5 гривні на готівковому ринку, спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися. Але попри все ці зміни будуть мінімальними.

Банкір додає, що на ринку валют буде відбуватися максимальне цінове наближення між безготівковим курсом та готівковим курсом.