Офіційний долар виріс в ціні за останню добу на 14 копійок, а європейська валюта – на 10 копійок. Очікується, що на завтра, 16 жовтня, ціна обох валют злетить знову.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 14 копійок проти 14 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,23 гривні, тобто ціна виросла на 10 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 16 жовтня курс валют буде таким:

долар – 41,76 гривні;

євро – 48,53 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 15 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,80 гривні , продаж – по 41,82 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,03 гривні, продаж – по 41,91 гривні.

Чи буде долар та євро рости цього тижня?