Официальный доллар вырос в цене за последние сутки на 14 копеек, а европейская валюта – на 10 копеек. Ожидается, что на завтра, 16 октября, цена обеих валют взлетит снова.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,75 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 14 копеек против 14 октября. Официальный курс евро составляет 48,23 гривны, то есть цена выросла на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 16 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,76 гривны;

евро – 48,53 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 15 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,82 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,03 гривны, продажа – по 41,91 гривны.

Будет ли доллар и евро расти на этой неделе?