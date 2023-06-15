Курс коливатиметься: скільки коштуватиме долар найближчими днями
Найближчим часом в Україні не очікується різкої зміни готівкового курсу долара. Втім, певні коливання все ж можливі. Але вони будуть короткотривалі та не матимуть значних наслідків.
Яким буде курс
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив: протягом 19 – 25 червня вартість американської валюти коливатиметься в межах 37 – 38 гривень. При цьому більше тяжіючи саме до 37 гривень.
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Ситуація буде дещо схожа на початок червня: наприклад, цілком можливі незначні "протинання" позначки в 37 гривень за долар. Однак вони матимуть тимчасовий характер і курс повертатиметься на попередні позиції.
Яка загальна ситуація на ринку
Загалом же, зазначив банкір, протягом наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку докорінно не відрізнятиметься від поточної. Так:
- допустимий валютний "коридор" можливих коливань перебуватиме в межах 1 гривні;
- поточні зміни курсу не будуть різкими і не перевищать 30 – 50 копійок;
- різниця між купівлею і продажем валют коливатиметься від 15 до 30 копійок;
- різниця між офіційним та курсом "обмінників" варіюватиметься від 1,5% до 2%.
Що забезпечує стабільність
- Зважена політика НБУ по залученню надлишкової гривні завдяки депозитним сертифікатам під 25%.
- Рекордний за останні 11 років обсяг міжнародних резервів України в понад 37 мільярдів доларів.
- Баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту.
- Щомісячна міжнародна фінансова допомога в середньому розмірі 3,5 – 4 мільярдів доларів, "що дає змогу покривати значні соціальні бюджетні видатки".
- Експорт української продукції.
- Поступовий розвиток економіки країни.
Фактор війни
Водночас, зазначив Лєсовий, не виключається, що на готівковий ринок непрямо, але тиснутиме ірраціональний "фактор війни". У зв'язку з чим, підкреслив він, дуже важливими є:
- зважена позиція обмінних пунктів;
- відсутність чи вчасне притлумлення будь-яких панічних ознак у настроях громадян.
Для гравців ринку дуже важливим є "стійкість" до будь-яких рефлексій чи сенсацій: кожне зайве слово може стати спекулятивним інструментом, та, в тій чи іншій мірі, вплинути на громадян. "Мовчанка" – це, мабуть, найкращі гамівні "ліки" для охочих до спекуляцій,
– наголосив банкір.
Що буде з євро
Очікується, що в період 19 – 25 червня:
- готівковий курс євро перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні;
- тяжітиме курс до нижньої позначки коридору – 40 гривень.
Який курс сьогодні
Курс долара
- Зранку 15 червня банки продавали долар в середньому по 37,4 гривні, а купували по 36,95 гривні.
- Обмінники – по 37,36 гривні та 36,66 гривні відповідно.
- На чорному ринку курс встановили на рівні 37,22 гривні в купівлі та 37,31 гривні в продажу.
Курс євро
- Банки продавали євро в середньому по 40,6 гривні, купували – по 40 гривень.
- Обмінники – 40,78 гривні та 40 гривень відповідно.
- На чорному ринку курс встановили на рівні 40,36 гривні в купівлі та 40,56 гривні в продажу.