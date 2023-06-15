Яким буде курс

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу зазначив: протягом 19 – 25 червня вартість американської валюти коливатиметься в межах 37 – 38 гривень. При цьому більше тяжіючи саме до 37 гривень.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Ситуація буде дещо схожа на початок червня: наприклад, цілком можливі незначні "протинання" позначки в 37 гривень за долар. Однак вони матимуть тимчасовий характер і курс повертатиметься на попередні позиції.

Яка загальна ситуація на ринку

Загалом же, зазначив банкір, протягом наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку докорінно не відрізнятиметься від поточної. Так:

допустимий валютний "коридор" можливих коливань перебуватиме в межах 1 гривні;

поточні зміни курсу не будуть різкими і не перевищать 30 – 50 копійок;

різниця між купівлею і продажем валют коливатиметься від 15 до 30 копійок;

різниця між офіційним та курсом "обмінників" варіюватиметься від 1,5% до 2%.

Що забезпечує стабільність

Зважена політика НБУ по залученню надлишкової гривні завдяки депозитним сертифікатам під 25%.

Рекордний за останні 11 років обсяг міжнародних резервів України в понад 37 мільярдів доларів.

в понад 37 мільярдів доларів. Баланс між попитом і пропозицією на готівкову валюту.

Щомісячна міжнародна фінансова допомога в середньому розмірі 3,5 – 4 мільярдів доларів , "що дає змогу покривати значні соціальні бюджетні видатки".

, "що дає змогу покривати значні соціальні бюджетні видатки". Експорт української продукції.

Поступовий розвиток економіки країни.

Фактор війни

Водночас, зазначив Лєсовий, не виключається, що на готівковий ринок непрямо, але тиснутиме ірраціональний "фактор війни". У зв'язку з чим, підкреслив він, дуже важливими є:

зважена позиція обмінних пунктів;

відсутність чи вчасне притлумлення будь-яких панічних ознак у настроях громадян.

Для гравців ринку дуже важливим є "стійкість" до будь-яких рефлексій чи сенсацій: кожне зайве слово може стати спекулятивним інструментом, та, в тій чи іншій мірі, вплинути на громадян. "Мовчанка" – це, мабуть, найкращі гамівні "ліки" для охочих до спекуляцій,

– наголосив банкір.

Що буде з євро

Очікується, що в період 19 – 25 червня:

готівковий курс євро перебуватиме на рівні 40 – 41 гривні ;

; тяжітиме курс до нижньої позначки коридору – 40 гривень.

Який курс сьогодні

Курс долара

Зранку 15 червня банки продавали долар в середньому по 37,4 гривні, а купували по 36,95 гривні.

продавали долар в середньому по 37,4 гривні, а купували по 36,95 гривні. Обмінники – по 37,36 гривні та 36,66 гривні відповідно.

– по 37,36 гривні та 36,66 гривні відповідно. На чорному ринку курс встановили на рівні 37,22 гривні в купівлі та 37,31 гривні в продажу.

Курс євро

Банки продавали євро в середньому по 40,6 гривні, купували – по 40 гривень.

продавали євро в середньому по 40,6 гривні, купували – по 40 гривень. Обмінники – 40,78 гривні та 40 гривень відповідно.

– 40,78 гривні та 40 гривень відповідно. На чорному ринку курс встановили на рівні 40,36 гривні в купівлі та 40,56 гривні в продажу.

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