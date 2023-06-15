Каким будет курс

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил: в течение 19 – 25 июня стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 37 – 38 гривен. При этом больше тяготея именно к 37 гривнам.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Ситуация будет несколько похожа на начало июня: например, вполне возможны незначительные "просекания" отметки в 37 гривен за доллар. Однако они будут носить временный характер и курс будет возвращаться на предыдущие позиции.

Какая общая ситуация на рынке

В целом же, отметил банкир, в течение следующей недели ситуация на наличном валютном рынке не будет в корне отличаться от текущей. Так:

допустимый валютный "коридор" возможных колебаний будет находиться в пределах 1 гривны;

текущие изменения курса не будут резкими и не превысят 30 – 50 копеек;

разница между покупкой и продажей валют составит от 15 до 30 копеек;

разница между официальным и курсом "обменников" будет варьироваться от 1,5 до 2%.

Что обеспечивает стабильность

Взвешенная политика НБУ по привлечению избыточной гривны благодаря депозитным сертификатам под 25%.

Рекордный за последние 11 лет объем международных резервов Украины более чем в 37 миллиардов долларов.

более чем в 37 миллиардов долларов. Баланс между спросом и предложением на наличную валюту.

Ежемесячная международная финансовая помощь в среднем размере 3,5 – 4 миллиарда долларов , "что позволяет покрывать значительные социальные бюджетные расходы".

, "что позволяет покрывать значительные социальные бюджетные расходы". Экспорт украинской продукции.

Постепенное развитие экономики страны.

Фактор войны

В то же время, отметил Лесовой, не исключается, что на наличный рынок косвенно, но будет давить иррациональный "фактор войны". В связи с чем, подчеркнул он, очень важны:

взвешенная позиция обменных пунктов;

отсутствие или своевременное подавление каких-либо панических признаков в настроениях граждан.

Для игроков рынка очень важна "устойчивость" к любым рефлексиям или сенсациям: каждое лишнее слово может стать спекулятивным инструментом, и, в той или иной степени, повлиять на граждан. "Молчание" – это, пожалуй, лучшее смирительное "лекарство" для любителей спекуляций,

– подчеркнул банкир.

Что будет с евро

Ожидается, что в период 19 – 25 июня:

наличный курс евро будет находиться на уровне 40 – 41 гривны;

будет тянуть курс до нижней отметки коридора – 40 гривен.

Какой курс сегодня

Курс доллара

Утром 15 июня банки продавали доллар в среднем по 37,4 гривны, а покупали за 36,95 гривны.

продавали доллар в среднем по 37,4 гривны, а покупали за 36,95 гривны. Обменники – по 37,36 гривны и 36,66 гривны соответственно.

– по 37,36 гривны и 36,66 гривны соответственно. На черном рынке курс установили на уровне 37,22 гривны в покупке и 37,31 гривны в продаже.

Курс евро

Банки продавали евро в среднем по 40,6 гривны, покупали – за 40 гривен.

продавали евро в среднем по 40,6 гривны, покупали – за 40 гривен. Обменники – 40,78 гривны и 40 гривен соответственно.

– 40,78 гривны и 40 гривен соответственно. На черном рынке курс установили на уровне 40,36 грн в покупке и 40,56 грн в продаже.

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