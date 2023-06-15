Курс валют в банках

По данным "Минфина", 15 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,95 гривны (+5 копеек против 14 июня), а продажа – 37,40 гривны (+8 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,60 гривны (+5 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,66 гривны (-29 копейки), а продажа – 37,36 гривны (без изменений), по данным finance.ua.

(-29 копейки), а продажа – (без изменений), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40 гривен (-20 копеек), а продажа – 40,78 гривны (+16 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,22 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,31 гривны (-1 копейка).

(+2 копейки), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 40,36 гривны (+16 копеек), а продают за 40,56 гривны (+14 копеек).

НБУ отпускать курс не будет

Аналитик Алексей Козырев рассказал, что в июне отпуска курса не будет. Курс в дальнейшем будет в пределах коридора от 36,56 до 36,93 гривны.

Чтобы удерживать этот коридор, НБУ потратит от 1,75 до 2,4 миллиарда долларов из резервов. Благодаря международной помощи резерв остается на высоком уровне,

– добавляет эксперт.

Кроме того, Козырев дал прогнозы по курсу валют в июне. Он отметил, что безналичный курс евро будет находиться в пределах от 38,57 до 40,33 гривны.

Доллар: в банках – от 36,80 до 38 гривен, в обменниках – 36,90 до 37,85 гривны;

Евро: в банках – от 38,50 до 41,50 гривны, в обменниках – от 39,70 до 41,00 гривны.

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